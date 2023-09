Gaudi beim Oktoberfest im Südharz: Maßkrugstemmen in Steina

Zum zweiten Mal hieß es bei der Freiwlligen FeuerwehrSteina „O’zapft is!“ . Auf dem Kirchvorplatz wurde erneut zum Oktoberfest eingeladen - und gemeinsam mit zahlreichen Einwohnern und Gästen wurde ausgelassen gefeiert. Nach einer kurzen Begrüßungsrede wurde traditionsgemäß das Eichenfass angestochen und alle bereits anwesenden Gäste wurden zum Auftakt zu 30 Litern Freibier geladen.

Bier, Brezeln, Haxen: Essen wie in Bayern mitten im Südharz

Vor allem das kulinarische Angebot begeisterte die Anwesenden: Neben Haxen mit Sauerkraut, gab es auch Weißwurst, Brezeln und Leberkäse. Aber auch die Besucher, welche kein traditionell bayerisches Essen mögen kamen nicht zu kurz. So wurde auch Bratwurst vom Grill oder „Bierwurzen“ angeboten.

Viele Besucherinnen und Besucher kamen zum Oktberfest ein Steina. Foto: Feuerwehr Steina / Verein

Durch die liebevolle Dekoration und das bunte Rahmenprogramm, kam das Gefühl auf, dass man ein kleines Stück Bayern in den Südharz geholt hat. Scheinbar hat man jedoch die Bierpreise dort gelassen. So kostete eine Maß Festbier, nicht wie in München knappe 15 Euro, diese gab es hier bereits für 8.

Besonderere Wettkämpfe begeistern die Besucher beim Oktoberfest in Steina

Der Abend war mit einem bunten Rahmenprogramm gefüllt, so wurde neben Nagelschlagen, noch der würdige Träger des goldenen Maßkruges gesucht. Hierfür meldeten sich 30 Kontrahenten an, welche im Maßkrugstemmen gegeneinander antraten. Am Ende gewann in der Startgruppe „Buam“ Dennis Damm, mit einer Zeit von 4:02 Minuten und in der Startgruppe „Madln“ Helga Degenhardt mit einer Zeit von 3:37. dx

