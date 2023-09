In Bad Sachsa: Geduldiges Beten für den Frieden

Bad Sachsa Der Neustart der Friedensgebete beginnt am 15. September um 18 Uhr in Bad Sachsa. Darum ist es dem Pastor so wichtig, diese wieder anzubieten.

Am 15. September um 18 Uhr starten wieder die monatlichen Friedensgebete in Bad Sachsa. Bei gutem Wetter stehen die Bläser am 3. Freitag im Monat auf dem Kirchberg vor der St. Nikolaikirche in Bad Sachsa und spielen ihre Friedenslieder. Bei ungünstiger Witterung bietet der Kirchenraum Zuflucht.

Dafür soll in Bad Sachsa gebetet werden

Den Augenblick der Besinnung unterstreichen Worte von Pastor Urs Ebenauer. Am Ende wird das Friedensgebet von Coventry gemeinsam gebetet. Manchmal ist die Runde kleiner, manchmal größer. Immer aber wird für den Frieden in der Welt und besonders in der Ukraine gebetet.

„In der DDR waren die montäglichen Friedensgebete lange Zeit auch nur die Sache weniger Menschen“, so Pastor Urs Ebenauer. „Aber was ist dann daraus geworden! Wir bleiben dabei, für den Frieden zu beten, solange die Waffen nicht schweigen.“ Eingeladen sind alle Menschen, die sich nach Frieden sehnen.

