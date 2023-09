Frauenfußball: Am 10. September 2023 spielen die Frauen des VfR Dostluk Osterode (in rot) in der 1. Kreisklasse (7er) gegen den FC Hebenshausen. Osterode gewinnt das Spiel im Jahnstadion mit 5:2, es ist der erste Sieg für die VfR Dostluk-Frauen seit ihrer Gründung.