Seit 15 Jahren ehrenamtlich für Sterbende im Einsatz

Seit 15 Jahren begleitet der ehrenamtliche Dienst der Klinik für Palliativmedizin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) schwer- und unheilbar Kranke, Sterbende sowie ihre Angehörigen zu Hause, im Pflegeheim und im Krankenhaus. Die mittlerweile etwa 100 Ehrenamtlichen sind darüber hinaus noch in vielen Bereichen wie Trauerbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit aktiv.

Die Ehrenamtlichen laden anlässliches ihres langjährigen Bestehens am Samstag, 16. September, ab 14 Uhr zu einem öffentlichen Fest in den Palliativgarten, direkt am Bettenhaus 2 der UMG, ein. Unter dem Motto „Wahrnehmen. Zuhören. Da sein“ will der ehrenamtliche Dienst seinen Geburtstag mit einem Gartenfest für Groß und Klein öffentlich feiern.

Geboten wird ein buntes Programm für alle Altersgruppen von Kinderschminken, über einen Basar mit Selbstgenähtem, Kunsthandwerk und Büchern bis hin zu einem Fühl-Parcours, in dem das „Unbekannte“ ertastet werden kann. „Jedes Los gewinnt“ heißt es bei der Tombola mit vielen Preisen und der Chance auf den Hauptgewinn, ein Gemälde des Duderstädter Künstlers Oskar Müller, im Wert von 350 Euro. An einem Informationsstand sowie im persönlichen Gespräch erhalten Besucher Informationen über das Ehrenamt in der Hospizarbeit und der Palliativversorgung an der UMG sowie über die Geschichte des Ehrenamtlichen Dienstes der Klinik für Palliativmedizin. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Musikalisch wird das Fest von Tatjana Vetter und Hans Georg-Gloger vom Gitarren- und Klavierinstitut-Uslar begleitet.

Garten der Klinik für Palliativmedizin der Universitätsmedizin Göttingen, UMG. Foto: Palliativmedizin / UMG

Bereits am 15. Februar wurde das Jubiläumsjahr mit einem großen Festakt in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz eröffnet. Das Gartenfest bildet den Abschluss der Feierlichkeiten.

Der ehrenamtliche Dienst in der Klinik für Palliativmedizin

Im Vordergrund der Arbeit der Ehrenamtlichen steht die Begleitung und Unterstützung schwer- und unheilbar kranker und sterbender Menschen, ihrer Angehörigen und Freunde, unabhängig von Konfession, Nationalität und Weltanschauung. Derzeit engagieren sich circa 100 Menschen im Alter von 20 bis über 80 Jahren aus verschiedenen Berufsfeldern und Lebenssituationen ehrenamtlich in der Arbeit der Klinik für Palliativmedizin der UMG.

Ein Jahr lang werden sie auf die ehrenamtliche Tätigkeit durch einen Befähigungskurs vorbereitet. Sie besuchen die Kranken, sprechen mit Angehörigen und begleiten Sterbende. Sie sind aber auch auf der Palliativstation helfend und unterstützend tätig. Die ehrenamtlichen Helfer organisieren das Begegnungscafé, musizieren oder lesen vor. Und sie engagieren sich bei Aktionen in der Öffentlichkeit.

Koordiniert wird der Ehrenamtliche Dienst von Kathrin Heiß und Gregor Dreizehnter im Team zusammen mit Jessica Schwarz und Susanne Klie. Kathrin Heiß ist seit Gründung des Ehrenamtlichen Dienstes im Jahr 2008 dabei und hat den Dienst mit großem Engagement aufgebaut. In den 15 Jahren ist auch die Zusammenarbeit im Netzwerk der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen gewachsen. Eine besondere Verbindung ist über die Jahre zum Ambulanten Hospiz an der Lutter und den anderen Hospizdiensten in Südniedersachsen entstanden.

