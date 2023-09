Neuer Harz-Krimi: Roland Lange präsentiert „Harzsturm“

Osterode Die Premierenlesung zu Roland Langes neuestem Roman rund um Detektiv Stefan Blume findet am 12. September 2023 bei Thalia in Osterode statt.

Mit „Harzsturm“ veröffentlicht Roland Lange aktuell seinen vierten Krimi um Detektiv Stefan Blume. Das Buch spielt wieder im Harz, in diesem Fall geht es um die touristische Entwicklung, um Immobilienhaie und Greenwashing. Außerdem ist Blume mit einem Wohnmobil unterwegs, weil er bei seiner Katja rausgeflogen ist.

Er trifft dabei auf einen Mann, der sozusagen als Whistleblower brisante Unterlagen über ein großes touristisches Bauprojekt veröffentlichen will. Er wird gejagt, kapert ein Wohnmobil zur Flucht, trifft Blume auf einem Campingplatz, der anfangs von alldem natürlich nichts ahnt. Es folgt ein Roadtrip durch den Harz, über dem zudem noch ein gewaltiger Sturm aufzieht.

Spannend wird sicher auch die Premierenlesung, die am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr bei Thalia in Osterode stattfindet. Einen Tag vor dem offiziellen Start des Mordsharz-Festivals, bei dem Roland Lange als einer der Veranstalter fungiert. „Mordsharz dauert für mich in diesem Jahr einen Tag länger“, sagt er und freut sich auf die Lesung.

Harzer Autor Roland Lange ist viel unterwegs

Überhaupt ist er gerade ziemlich viel unterwegs, um aus seinen Büchern zu lesen - im Harz, aber auch darüber hinaus. So ist er am 28. September beispielsweise auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim und am 13. Oktober in der Corvinus-Kirche in Northeim. Nachzulesen sind die Lesungstermine auf seiner Website roland-lange-autor.de.

Noch ist er zu den Lesungsorten nicht mit dem Wohnmobil unterwegs, doch da er für die Recherche zu diesem Buch auch beim Autohaus Rhumetal in Katlenburg war, und da Diana Gerlach unter anderem Namen auch im Roman vorkommt, ist er schon ein wenig auf den Geschmack gekommen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann doch eine Lesereise auf den Campingplätzen zwischen Harz und Nord- oder Ostsee.

Auf die Premierenlesung freut er sich auf jeden Fall, hofft auf volles Haus, was er vielleicht an Besonderheiten geplant hat, will er jedoch noch nicht verraten, denn er ist schließlich kein Whistleblower. Nur so viel: „Es erwartet uns eine stürmische Lesung.“

