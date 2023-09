Einheitliches Outift für die „Feuersalamander“ Walkenried

Sie haben heute ihren Spaß und sind hoffentlich die Retter von morgen: Die Rede ist von den Mitgliedern der Kinderfeuerwehr der Gemeinde Walkenried, den „Feuersalamandern“. Wobei der Spaß am Ende nur ein Spiel ist, bei dem das Betreuerteam um die Hauptverantwortliche Désirée Bothe und ihren Stellvertreter Michael Sommerfeldt bei den „Übungsdiensten“ die Kinder an das Thema Brandschutz mit passenden Aufgaben heranführt. Aber auch manchmal passt eine im wahrsten Sinnen des Wortes „Wasserschlacht“ zum Abschluss.

Überraschendes Ende beim Übungsdienst

Jüngst aber konnten sich die Kinder über ein überraschendes Ende ihres Dienstes in Wieda freuen: Es gab einheitliche Kapuzen-Pullover. Möglich gemacht hatte die großzügige Spende die Öffentliche Versicherung in Braunschweig. „Das freut uns sehr, denn damit können die Kinder einheitlich bei offiziellen Anlässen auftreten. Das haben sie sich selbst auch gewünscht“, erklärt Désirée Bothe im Gespräch mit unserer Redaktion bei der Übergabe.

In der Gemeinde Walkenried ist die Kinderfeuerwehr dabei bereits eine Institution. In seiner Sitzung am 21. Juni 2007 hat der damalige Samtgemeinderat bereits die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr im Gemeindegebiet dahingehend geändert, dass in den drei Ortsfeuerwehren der Kommune sogenannte Vorbereitungsgruppen für die Jugendfeuerwehr gebildet werden können. Das Ergebnis ist eine Erfolgsgeschichte bis heute: unter den aktuellen aktiven Feuerwehrfrauen und -männern aus Walkenried, Wieda und Zorge versehen bereits die Ersten ihren Dienst, die eben in der Kinderfeuerwehr „Feuersalamander“ ihre ersten Erfahrungen sammelten.

Hintergrund zur Kinderfeuerwehr

Die Kinderfeuerwehr „Feuersalamander“ der Gemeinde Walkenried besteht aus Kindern aus Walkenried, Wieda und Zorge.

Das Gründungsdatum ist der 21. Juni 2007. An diesem Tag beschloss der damalige Samtgemeinderat eine Satzungsänderung, damit sogenannte Vorbereitungsgruppen für die Jugendfeuerwehren der Gemeinde möglich sind.

Die gut besuchte Gründungsveranstaltung erfolgte am 12. April 2008 im Freizeitzentrum in Walkenried.

Die Kinderfeuerwehr wurde gegründet, um den Nachwuchs der Feuerwehren, die allgemein seit Jahren mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, zu begegnen.

Mitglied werden können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Bei den Diensten lernen die Kinder nicht nur etwas über die Feuerwehr, sondern es wird auch gespielt, Erste Hilfe erlernt und es werden auch Veranstaltungen wie Zeltlager und Fahrten zu anderen Hilfsorganisationen ( Polizei , THW , Rettungsdienst ) organisiert.

Weitere Informationen gibt es unter www.feuerwehr-gemeinde-walkenried.de.

