Bovenden An der Ausfahrt der B3 Bovenden-Süd stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei wird ein Passagier verletzt. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Blaulicht Göttingen Unfall bei Bovenden - Polizei geht von Alkohol am Steuer aus

An der Ausfahrt der B3 Bovenden-Süd hat sich ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Opel Astra und ein VW T5 waren zusammengestoßen. Das berichtet die Göttinger Polizei.

Ein mit drei Personen (25, 26 und 34 Jahre alt) besetzter Opel Astra und ein VW T5, in dem zwei 25-Jährige unterwegs waren, sind am Sonntag, 3. September, gegen 21.35 Uhr an der Ausfahrt der B3 zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde der 26 Jahre alte Mitfahrer im Opel leicht verletzt. Laut Polizeibericht blieben die Fahrer der Fahrzeuge sowie die anderen Insassen unverletzt.

Ersten Erkenntnissen der Göttinger Beamten zufolge missachtete der Fahrer des Opel Astra aus noch ungeklärten Gründen vermutlich die Vorfahrt des VW T5. Dieser habe, so die Polizei, unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen.

Kleinbus landet auf Leitplanke

Bei der Kollision wurde der Kleinbus um 180 Grad gedreht und kam auf der Leitplanke zum Stehen. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro, so die vorläufige Schätzung der Polizei.

pol/kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de