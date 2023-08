Gittelder Jugendfeuerwehr feiert 50. Geburtstag (plus drei)

Auch wenn die Corona-Krise zunächst im Jahr 2020 der Jugendfeuerwehr in Gittelde einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wollen die Mitglieder nun doch noch ihr 50-jähriges Jubiläum (plus drei Jahre) gebührend feiern. Die Feier soll am Samstag, 26. August, ab 14.30 Uhr im und am Feuerwehrgerätehaus in Gittelde stattfinden. In einem Gespräch mit unserer Zeitung berichten der Gründer und erste Jugendfeuerwehrwart, Manfred Bode, der heutige Jugendfeuerwehrwart, Fabian Räckel, und der Ortsbrandmeister, Sven Olbrich, über die Anfänge der Jugendabteilung und was für die Jubiläumsfeier geplant ist.

Theorie und Allgemeinbildung

Bei der Gründung im Jahr 1970 waren zwölf Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren die ersten Mitglieder. Wie Bode erzählt, wurden zunächst viele Kennenlern-spiele gemacht, meistens in der Natur. Zum theoretischen Unterricht gehörte neben der technischen Ausbildung auch das Vermitteln von Allgemeinbildung. Wie auch heute noch nahm man an zahlreichen Wettkämpfen teil. 1972 konnte sich die Jugendfeuerwehr schon über 22 Mitglieder freuen, ein Jahr später wurden acht Jugendliche in die aktive Wehr übernommen, somit ließen sich auch Nachwuchsprobleme lösen.

Die Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr, die später in der aktiven Gruppe tätig waren. Foto: Archiv Feuerwehr Gittelde / HK

Schöne Erinnerungen an Zeltlager

Besonders schön seien aber die Zeltlager gewesen, so Bode, der ungefähr fünf Jahre lang der Jugendfeuerwehrwart war. Eines der schönsten Zeltlager sei das Landesjugendzeltlager der Feuerwehren in Niedersachsen in Wolfshagen noch im Gründungsjahr gewesen. „Wir waren im hohen Gras, am Waldrand, an einem Hang, und bauten uns Absperrungen vor das Zelt, um nicht herunterzurollen“, sagt Bode und lacht, „wir hatten dort eine gute Zeit“. Heimweh hätten die Jungs nicht gehabt, aber irgendwie hätten sie ihn doch als so eine Art Vaterersatz angesehen.

Das erste Zeltlager der Jugendfeuerwehr im Gründungsjahr im Landesjugendzeltlager der Niedersächsischen Feuerwehren in Wolfshagen. Foto: Archiv Feuerwehr Gittelde / HK

Zusammenhalt und Spaß im Vordergrund

Neben der nötigen Theorie habe aber bei allen Aktivitäten immer der Zusammenhalt und der Spaß im Vordergrund gestanden. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens gab es einen Tag der offenen Tür. Groß gefeiert wurde der 20. Geburtstag im Saal des Kronprinzen und auch für 40-jährige Mitgliedschaft gab es später eine Feierstunde. Eine große Hilfe und Unterstützung sei in den Anfängen im Übrigen Klaus Starfinger gewesen. Starfinger sei zwar schon alt genug für die Erwachsenenabteilung gewesen, habe aber trotzdem die Ausbildung in der Jugendabteilung absolviert.

Schon seit der Kinderfeuerwehr dabei

Und das sei auch heute noch so, bestätigt Fabian Räckel, der seit 2020 Jugendfeuerwehrwart ist. Räckel ist 22 Jahre alt und betreut zwölf Jugendliche. Heute dürfen Jugendliche ab zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eintreten. Natürlich werde auch regelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen. Räckel ist über die Kinderfeuerwehr im Jahr 2008 zur Feuerwehr gekommen. „Fabian ist also von Anfang an dabei und war Gründungsmitglied“, so Olbrich, „das ist schön, wenn unser Nachwuchs aus den eigenen Reihen kommt“.

Das Hoffest steigt am Samstag, 26. August, ab 14.30 Uhr im und am Feuerwehrhaus in Gittelde und beginnt mit einer Kaffee- und Kuchentafel (barrierefrei) sowie Spiel und Spaß für die Kinder. Um 17 Uhr erfolgt die Begrüßung und der kleine Festakt zum Jubiläum, ab 17.30 Uhr startet die Disco „Jugend-Feier-Wehr“ und ab 20 Uhr gibt es Party- und Tanzmusik mit einem DJ.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de