Rettung vom Stadtwald Bad Sachsa: So helfen Gäste vom „Rowi“ mit

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Sachsa schätzen ihren Stadtwald. In Zeiten des Klimawandels, von Borkenkäfer-Plagen, Dürre und Sturm, die allesamt dem Wald in den vergangenen Jahren arg zugesetzt haben, unterstützt die Einwohnerschaft das Forstamt der Kommune nach vollen Kräften bei der Wiederaufforstung und anderen Maßnahmen. Jetzt kommt es sogar zu einer Aktion, bei der Tourismus miteinbezogen wird.

Die Inhaber vom 5-Sterne-Wellness-Hotel Romantischer Winkel, Nora und Josef Oelkers, haben eine längerfristige Unterstützung für die Wiederbewaldung des Stadtwaldes in Angriff genommen. Über das Projekt „RoWi pflanzt Zukunft“ wollen die Verantwortlichen bei Verzicht ihrer Gäste auf eine Zwischenreinigung der Zimmer bei einem mehrtägigen Aufenthalt, aus den eingesparten Aufwendungen 2,50 Euro je Baum für die Wiederbewaldung des Stadtwaldes sponsern - und somit den städtischen Forstbetrieb mit den dringend erforderlichen Finanzmittel für Pflanzung und Pflege der Kulturen unterstützen.

Der Stadtwald Bad Sachsa ist durch Trockenheit, Sturm und Borkenkäfer arg geschwächt. Ein Großteil der Bäume musste gefällt werden, die Forstarbeiten laufen weiterhin. Foto: Thorsten Berthold / HK

„Im Zuge dieses Projektes halfen bereits in der jüngsten Zeit 20 Mitarbeiter mit großem Engagement, jeweils für einen halben Tag, in einem Arbeitseinsatz bei der Freistellung von Kirschen und Esskastanien am Buchenberg von Konkurrenzvegetation und Bewässerung der Jungpflanzen. Sie konnten an einem warmen Sommertag selbst erleben, wie anstrengend und arbeitsintensiv die Wiederbewaldung ist“, erklärt Stadtförster Ulrich Bosse. Er betont auch, wie sehr sich die gesamte Stadtverwaltung über dieses besondere Engagement für den Stadtwald freut.

Erst im Juni diesen Jahres hatte der bekannte Bad Sachsaer August Niemerg anlässlich seines 90. Geburtstages anstelle von Geschenken um Spenden für das Stadtforstamt gebeten. Den Betrag hat er anschließend noch großzügig aufgerundet, sodass den Verantwortlichen insgesamt eine Spende in Höhe von 4.500 Euro übergeben werden konnte.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de