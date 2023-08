Retro mit Gameboy oder PS5? Was zockt der Altkreis Osterode?

Osterode Die Deutschen lieben Computer- und Videospiele. Unsere Redaktion will passend zur Messe „Gamescom“ in Köln wissen, ob und wie der Altkreis Osterode zockt.

Eine Nische für introvertierte Spinner? Von wegen! Die Deutschen lieben Computer- und Videospiele, sie sind längst fester Bestandteil im Medienalltag geworden. Gespielt wird dabei jederzeit und überall: Ob mit Spiele-Apps auf dem Weg zur Arbeit im Bus, gemeinsam mit Familie und Freunden auf der Spielekonsole vor dem Fernseher oder online am PC im Team. Diese Vielfalt von Games trägt ganz maßgeblich zu ihrer Verbreitung, zur Faszination vom Zocken, bei.

Mittlerweile spielt rund jeder zweite Deutsche. Wobei die größte Gruppe der Gamer mittlerweile die Über-50-Jährigen stellen, wie eine Auswertung des Verbands der deutschen Games-Branche zeigt.

So verwundert es wenig, dass der Markt rund um das Gaming – also auch das Merchandise - hierzulande zu einem der größten der Welt geworden ist. Und auch in der Harz Kurier-Redaktion gibt es einige Gamer. Passend zum Start der „Gamescom“, der weltgrößten Computerspiele-Messe, die noch bis zum 27. August in Köln läuft, wollen auch wir wissen, ob es unter unseren Nutzerinnen und Nutzern auch Gaming-Begeisterte gibt. Dazu unsere Fragen.

Was zocken unsere User?

Welche Spiele zockt ihr am liebsten?

Gameboy, Playstation, PC oder gar Pong? Mit welchem System hat eure Gaming-Karriere begonnen?

Habt ihr einen Gaming-Room?

Gern könnt Ihr uns Fotos von euren Gaming-Rooms, euren Lieblingsspielen und -konsolen, euch beim Zocken oder gar beim Besuch der Gamescom per Nachricht an unseren Facebook- oder Instagram-Account oder per E-Mail an redaktion-harzkurier@funkemedien.de mit einer kurzen Beschreibung schicken, die wir dann in unsere Foto-Galerie mit einbauen.

Das spielt die Redaktion:

„Begonnen habe ich streng genommen mit Pong, aber das erste Zocken war dann mit dem C64. Über die Stationen Gameboy und Super Nitendo bin ich dann zur Playstation gekommen - und über alle Generationen nun mit der PS5 dabei. Die besten Spiele in all den Jahren waren für mich Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Fallout: New Vegas und The Witcher 3“, erklärt Redakteur Thorsten Berthold.

Redaktionsleiterin Svenja Paetzold-Belz ist absolut keine Gamerin, hegt aber nostalgische Erinnerungen an ihren Game Boy. „Als ich fünf Jahre alt war konnte ich wegen eines gebrochenen Beins einen Sommer lang kaum nach Draußen. Damals habe ich einen Game Boy bekommen - mit den Spielen Super Mario 2 und Tetris. Bis heute halte ich Tetris für das genialste Spiel aller Zeiten. Aber auch die blaue Pokemon-Edition dürfte viele Stunden meiner Kindheit verschlungen haben.“

