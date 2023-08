Bad Grund: Rettungshubschrauber landet am oberen Kurgarten

DRF-Rettungshubschrauber landete in der Nähe des oberen Kurgartens in Bad Grund, um schnelle Hilfe zu bringen.

Dienstag, 22. August, wurde bei einem medizinischen Notfall in Bad Grund anscheinend schnelle Hilfe benötigt. Und so suchte in der Mittagszeit ein DRF-Rettungshubschrauber in der beengten Tallage der Bergstadt nach einem geeigneten Landeplatz.

Und der Pilot wurde fündig und legte eine gelungene Landung hin. Jeder, der als Zeuge der Landung des Hubschraubers die Landung gesehen hatte, äußerte seine Hochachtung für die Landung, die auf engstem Raum in der Nähe des oberen Kurgartens erfolgte.

kip

