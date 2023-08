Baustelle Herzberg Neue Einbahnstraßenregelung in Baustelle der B243 in Herzberg

In der Ortsdurchfahrt Herzberg der B243 gibt es jetzt eine geänderte Verkehrsführung. Da der aktuelle Bauabschnitt erweitert werde, müsse diese nun angepasst werden, informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) Geschäftsbereich Goslar. Daher gelte bereits zum Wochenende, 19./20. August, eine neue Einbahnstraßenregelung ab der Einmündung B243/Von-Einem Straße.

Grund für die neue Regelung seien notwendige Arbeiten im Kanal zwischen Von-Einem-Straße und Sieberstraße. Wie die Behörde informiert, können aus der Sieberstraße nach rechts in Fahrtrichtung Osterode abgebogen werden. Ebenfalls sei das Geradeausfahren in Richtung Lebensmittelmarkt möglich. Von der gegenüberliegenden Einfahrt und Ausfahrt des Lebensmittelmarktes kann nach links in Richtung Osterode abgebogen werden. Auch lässt sich geradeaus in die Sieberstraße fahren.

Über die Von-Einem-Straße ist eine Ausfahrt in Richtung Göttingen und Bad Lauterberg möglich. Die Fußgängerüberwege an der Einmündung B243/Von-Einem-Straße über die Bundesstraße werden gesperrt. „Sowohl Passanten als auch Radfahrer nutzen bitte den provisorischen Fußgängerübergang an der Kreuzung Sieberstraße“, heißt es seitens der NLStBV.

Die Ampelanlagen in den Kreuzungen Osteroder Straße/Sieberstraße und Osteroder Straße/ Von-Einem-Straße werden für die Dauer des Bauabschnittes deaktiviert. Die angrenzenden Supermärkte, Tankstellen, Elektronikgeschäfte sowie Apotheken und Ärzte sind uneingeschränkt zugänglich.

Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme werden auf der Homepage der Stadt Herzberg bereitgestellt: https://www.herzberg.de/portal/seiten/herzberg-am-harz-informiert-baumassnahmen-zur-sanierung-der-b-243-in-der-ortsdurchfahrt-900000213-25580.html

Für Fragen von Anliegern und Bürgern stehen die NLStBV und die Stadt Herzberg am Harz jeden Montag von 9 Uhr bis 10 Uhr persönlich im Baubüro in der „Hauptstraße 4“ zur Verfügung.

Die Baumaßnahme führt im gesamten Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und die Stadt Herzberg am Harz bitten alle Verkehrsteilnehmenden, Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen.

