Kleine Sensation in Bremen: Pöhlder Duo holt DVV-Punkte

Was für eine Überraschung: Am vergangenen Wochenende traten Dominic Haase und Julian Ludwig vom 1. VC Pöhlde beim Beachvolleyball A-Cup+ in Bremen an. Dank des vierten Platzes konnten sie tatsächlich DVV-Punkte für sich verbuchen. Die Turnier-Kategorie in der Hansestadt an der Weser, ausgerichtet wurde das Event im Rahmen der NWVV-Beachtour von Bremen 1860, liegt noch eine Stufe höher als die des bekannten Oha City-Beach-Cups.

Für das Pöhlder Duo lief es in Bremen zunächst perfekt. Nach knappen Dreisatz-Siegen über Gerdes/Müller (VSG Ammerland/Oldenburger TB) und Büscher/Milius (TuS Bersenbrück/Osnabrücker SC) stand man überraschend im Halbfinale. In ihren Spielen konnten die Harzer insbesondere mit vielen Laura-Lasern, direkt zum Punktgewinn gebaggerte Abwehrbälle, die in Anlehnung an Olympiasiegerin Laura Ludwig den Namen erhalten haben, überzeugen.

Niederlage im Spiel um Platz drei

In der Vorschlussrunde trafen Haase/Ludwig auf Fahrenbach/Fischer (Bremen 1860) und verloren gegen dieses Duo zum wiederholten Mal deutlich, diesmal mit 14:21 und 15:21. Im Spiel um Platz drei lieferten sich die Pöhlder dann eine unterhaltsame Partie mit Siegmund/Mallon (TV Baden/Bremen 1860), die aber ebenfalls verloren ging.

Dennoch ergatterten die beiden VCP-Beachvolleyballer durch den vierten Platz drei DVV-Punkte für die deutsche Rangliste. „Dass ich mit fast 35 Jahren jetzt zum ersten Mal in meinem Leben DVV-Punkte erspiele, ist einfach nur geil. Es war immer ein Traum von mir“, freute sich besonders Haase im Anschluss riesig über den Erfolg.

