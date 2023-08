Agenda 2023 steht im Mittelpunkt der Begegnungsreise

Osterode Zum elften Mal ist eine Gruppe aus Kaolack zu Gast am TRG Osterode. Um Mitternacht wurden Schüler und Lehrer am Flughafen begrüßt.

Zum bereits elften Mal ist eine Schülergruppe aus Kaolack im Senegal zu Gast in Osterode, die Begegnungsreise dauert zwei Wochen. Am Flughafen Hannover werden die Gäste am Montag kurz nach Mitternacht von den Gastfamilien sowie Lehrern des TRG in Empfang genommen.

Als sich am Montagmorgen um kurz nach Mitternacht die Tore im Ankunftsbereich am Flughafen Hannover öffneten, war von Müdigkeit nichts mehr zu spüren. 16 Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte aus Kaolack waren nach einer langen Reise mit dem Flieger gelandet und wurden von allen Gastfamilien begeistert empfangen. Zum elften Mal sind Schüler aus der Stadt im Senegal zu Gast am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode, insgesamt ist es bereits die 22. Begegnungsreise zwischen den beiden Ländern. Zur Reisegruppe aus dem westafrikanischen Land gehören diesmal auch zwei Kollegen der Grundschule Sam 2, die ihre Partnerschule, die Grundschule Lasfelde, besuchen.

Auf die Jugendlichen sowie die begleitenden Lehrkräfte wartet in den kommen zwei Wochen eine spannende und begegnungsintensive Zeit. Unter dem Motto: „Agenda 2030 - lasst uns jetzt und gemeinsam handeln“ werden diverse lokale Projekte besucht und initiiert, die mit den 17 Nachhaltigkeitzielen der UN zu tun haben. Dafür haben sich beide Seiten intensiv mit dem Weltzukunftsvertrag auseinandergesetzt, nun wird gemeinsam nach Partizipationsmöglichkeiten vor Ort in Osterode sowie später beim Gegenbesuch in Kaolack gesucht.

Intensive Projektarbeit

Neben der umfangreichen Projektarbeit sind Exkursionen zum Beispiel in den Osteroder Stadtwald, zur Osteroder Kleiderkammer oder zuden Schwiegershäuser Streuobstwiesen geplant. Auch Besuche unter anderem von Hannover und Braunschweig stehen auf dem eng getakteten Programm. Zeit, sich in den Gastfamilien kennenzulernen und für gemeinsame Aktivitäten bleibt aber auch. Jano Woiwode, Schüler am TRG, brachte die Vorfreude unmittelbar vor der Ankunft der Gäste auf den Punkt: „Die Spannung steigt bei mir von Minute zu Minute. Wir freuen uns alle riesig auf diese Begegnung.“

Zu großen Teilen gefördert wird die Begegnungsreise von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das TRG Osterode hatte 2022 den Schulpreis beim Schulwettbewerb (Motto: „Der Countdown läuft, es ist Zeit für Action“) zur Entwicklungspolitik gewonnen, verbunden mit der Unterstützung einer Begegnungsreise.

