Bad Lauterberg: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Zu einem schweren Auffahr-Unfall ist es am Sonntag bei Bad Lauterberg gekommen. Wie die Feuerwehr Bad Lauterberg mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr auf der B 27 in Bad Lauterberg in der Wissmannstraße.

Drei Fahrzeuge waren in den schweren Auffahrunfall verwickelt, von den fünf Beteiligten wurden drei Personen verletzt, eine Verletzte wurde in dem Auto eingeschlossen, so die Einsatzkräfte. Neben der Polizei und Feuerwehr aus Bad Lauterberg war der ASB Barbis mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen vom DRK Herzberg im Einsatz.

Die Wissmannstraße war für die Rettungsarbeiten vorübergehend gesperrt.

