Gastronomie im Harz Klostercafé in Walkenried: Neue Pächter starten am 1. August

Das Kloster Walkenried ist der Anziehungspunkt in der Gemeinde Walkenried beziehungsweise dem Südharz - vor allem für Touristen, aber auch Einheimische. Gleiches gilt somit auch für das im Gebäude integrierte Klostercafé.

Das öffnet bereits am Dienstag, 1. August, unter neuer Führung – wobei diese gerade den Walkenriedern nicht unbekannt ist. Kathleen Müller, die bereits die neben dem Kloster angesiedelte Gaststätte „Am Kloster Eck“ betreibt, wird neue Pächterin. Dies teilt Wendy Eixler, Direktorin des Zisterziensermusuems Kloster Walkenried auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Klostercafé: Start im Notbetrieb, reguläre Arbeit am September

Allerdings wird der Start dabei etwas improvisiert erfolgen, da das Café an sich erst einmal neu eingerichtet wird. Während dieser Arbeiten, so erklärt Wendy Eixler, würden die neuen Pächter in Absprache mit der Gemeindeverwaltung einen „Notbetrieb“ auf dem Klostervorplatz organisieren. „Spätestens ab Anfang September wird das Café dann wieder regulär von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein“, führt die Museumsdirektorin aus.

Es ist also ein fast fliegender Wechsel im Kloster. Zwar begannen die bisherigen Pächter des Klostercafé um Kerstin Wagner schon in den vergangenen Wochen damit, das Café und dessen Einrichtung langsam aufzulösen – geöffnet war es aber dennoch bis Anfang der letzten Juli-Woche.

Neue Gastronomie entsteht

Auch hier kommt es in gewisser Weise nur zu einer Verlagerung am Ende. Am 12. August eröffnet Kerstin Wagner, wie sie auf Facebook mitteilt, ihr neues Hofcafé unter dem Namen „Sommerwölkchen“ im Hof des Klosterhotel Walkenried, das sie bereits seit einigen Jahren betreibt.

Nicht nur rund um das Kloster Walkenried kommt es zu Veränderungen in der Gastronomie, sondern auch im Freizeitzentrum. Ein Bericht hierzu folgt.

