Windhausen: Mehr Sicherheit für Kindergartenkinder

Windhausen. Ein deutlicheres Schild weist nun in Windhausen auf Tempo 30 zu den Betriebszeiten des Kindergartens hin. Die Zone wurde auch verlängert.

Lange hat es gedauert und war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema im Ortsrat von Windhausen: die Sicherheit der Kindergartenkinder. Nun hat es endlich geklappt. Direkt hinter dem Ortseingang von Windhausen am Begrüßungsschild und auf Höhe des Rathauses weist nun jeweils ein Schild deutlich auf Tempo 30 hin. Die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt in der Zeit von 7 bis 15 Uhr - mit dem Zusatz, dass sich dort ein Kindergarten befindet.

Alte Schilder waren schlecht zu sehen

Zwar galt in dem Kurvenbereich rund um Kindergarten (allerdings erst hinter der Kita), Rathaus und Kirche bereits schon lange Tempo 30, doch die Schilder waren schlecht zu sehen, und auch die Autofahrer hielten sich wohl nur selten an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Den jüngsten erneuten Antrag auf eine Verlängerung des Bereichs der Geschwindigkeitsbegrenzung bis vor den Kindergarten stellte die Wählergemeinschaft PRO Windhausen.

Ortsrat war sich einig

Noch in der Ortsratssitzung vom Mai dieses Jahres machte die Verwaltung ein wenig Hoffnung, dass der Antrag sich durchsetzen würde. Der Ortsrat stimmte einstimmig für den Antrag. Umso besser, dass es nun geklappt hat.

hn

