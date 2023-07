Neuzugang: Kader der BG Göttingen nimmt weiter Formen an

Die BG Göttingen hat das nächste Puzzlestück für ihren Kader gefunden: US-Guard Deondre Burns wechselt vom zypriotischen Vizemeister Keravnos Strovolou nach Südniedersachsen und erhält einen Einjahresvertrag. „Deondre ist ein kräftiger, athletischer Guard, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive effizient agiert“, sagt BG-Headcoach Olivier Foucart über den 26-Jährigen.

„Er kann auf den Positionen eins und zwei spielen, war 2021 Guard des Jahres in der Schweiz und vergangene Saison der zweitbeste Scorer im FIBA Europe Cup“, so Foucart weiter. „Er ist die Art von Spieler, der Wege findet, um zu punkten und macht, was immer dem Team hilft zu gewinnen. Er verteidigt gerne, ist teamorientiert und bringt Energie aufs Parkett.“

Die vergangene Saison war die zweite Spielzeit des US-Amerikaners für Keravnos. Die Qualifikation für die Basketball Champions League verpassten die Zyprioten, schafften es im FIBA Europe Cup allerdings in die zweite Gruppenphase, in der sie sich unter anderen mit den Bamberger Basketballern duellierten. In elf Partien stand der BG-Neuzugang durchschnittlich rund 33 Minuten pro Spiel auf dem Parkett, in denen er 19,3 Punkte erzielte, 3,9 Rebounds holte und 4,2 Assists gab.

Knapp am Meistertitel in Zypern vorbei

In der zypriotischen Liga kam der Aufbauspieler 29-mal zum Einsatz (im Schnitt rund 25 Minuten Spielzeit). Dort erzielte er durchschnittlich 12,9 Punkte, holte 3,3 Rebounds und gab 3,6 Assists pro Spiel. Keravnos musste sich erst im Playoff-Finale AEK Larnaca (mit den Ex-BBL-Spielern Jesse Hunt und Tookie Brown) knapp in fünf Spielen geschlagen geben.

Seine akademische Laufbahn verbrachte Burns von 2015 bis 2019 an der University of Arkansas in Little Rock (USA). Der US-Amerikaner verpasste die Saison 2017/18 aufgrund einer Knieverletzung und trug somit insgesamt 76-mal das Trikot der Little Rock Trojans. Im Sommer 2019 nutzte Burns die Möglichkeit, das College zu wechseln und entschied sich für die Oral Roberts University in Tulsa (US-Bundesstaat Oklahoma). Der Guard gehörte in allen 31 Spielen für die Oral Roberts Golden Eagles zur Startformation (15,3 Punkte/4,1 Rebounds/4,1 Assists).

Starke Statistiken in der Schweiz

Seinen ersten Profivertrag unterzeichnete der Basketballer im Sommer 2020 beim schweizerischen Erstligisten Starwings Basket Regio Basel. In 30 Partien kam Burns im Schnitt auf 20,0 Punkte, 4,4 Rebounds und 4,2 Assists pro Spiel. Im Sommer 2021 wechselte der Neu-Göttinger nach Zypern zu Kervanos. Bei seinem neuen Klub stand Bruns ebenfalls in allen 32 Spielen in der Startformation (21,0 Punkte/5,5 Rebounds, 4,0 Assists) und führte das Team zusammen mit dem Ex-BBL-Spieler Mike Morrison sowie dem letztjährigen Bonner Collin Malcom zum Meistertitel.

Zudem steht auch ein weiterer Abgang fest. Der Doppellizenzspieler Jason Ani verlässt die Veilchen nach einer Saison, um in der 2. Basketball Bundesliga mehr Spielzeit zu sammeln. Der Guard wechselt zum PS Karlsruhe Lions Basketball in die ProA. Bei den Göttingern wurde der 21-Jährige, der aus der Regionalliga zur BG wechselte, vor allem als Trainingsspieler eingesetzt. Bei vier BBL-Partien durfte der Ani aber auch Erstligaluft schnuppern.

