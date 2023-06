Haushalt 2023: Das Loch in Walkenried ist gestopft

Das Loch ist gestopft: Bislang sah es so aus, dass der Haushaltsentwurf 2023 der Gemeinde Walkenried die schwarze Null verfehlen wird. Doch Kämmerin Annika Ludwig hat es geschafft. Statt einer Unterdeckung von 35.200 Euro präsentiert sie dem Gemeinderat zur Entscheidung in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr im Freizeitzentrum in Walkenried einen Überschuss von 23.200 Euro. Doch Grund zum Jubilieren gibt es dennoch nicht: Die sogenannte mittelfristige Finanzplanung der kommenden Jahre, die die Kämmerin dem Rat präsentiert, ist alles andere als rosig: Im Jahr 2024 erwartet sie ein Minus von 927.000 Euro, 2025 sind ca .1 Million und noch ein Jahr später 1,2 Millionen Euro - zumindest in der jetzigen Planung.

Kindergärten erhalten neue Gebührensatzung

Rat und Verwaltung haben an diesem Tag aber nicht nur das Zahlenwerk final zu behandeln, sondern ein wahres Mammutprogramm vor sich. 25 Tagesordnungspunkte umfasst die Sitzung, darunter viele, die die Zukunft der Gemeinde betreffen. Ganz kurzfristig wurde der Punkt überErrichtung eines Kindergartens hinzugefügt, nähere Informationen waren aber auf der Homepage der Gemeinde noch nicht abrufbar. In Bezug auf die Kindertagesstätten sollen auch die neue Betriebs- bzw. Gebührensatzung verabschiedet werden.

In Bezug den Klimawandel und die Energiekrise sollen auch wichtige Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel die Etablierung eines kommunalen Energiemanagementssystems beschlossen werden oder aber die Kommunale Wärmeplanung - ein Projekt, dass man gemeinsam mit der Stadt Bad Sachsa umsetzt.

Zwei Ferienparks sollen in Zorge entstehen

In Bezug auf die Neuaufstellung der Kommune als Tourismusgemeinde stehen ebenfals zwei wichtige Projekte in Zorge im Fokus. Der Rat soll über zwei Bebauungspläne entscheiden. Zum einen über die Planung der Ferienanlage,die auf dem Gebiet der ehemaligen Industriefirma Schmidt Kranz entstehen soll. Eine weitere Ferienanlage soll im Bereich des Zacharias-Koch-Haus, dass die Gemeinde erst vor einiger Zeit verkauft hat, entstehen.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu der öffentlichen Gemeinderatssitzung eingeladen. Je nach Bedarf findet vor und nach der Sitzung eine Fragestunde für die Einwohnerschaft statt.

