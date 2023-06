Harzer Fritz Geers meistert das „Race across America“.

5.000 Kilometer mit Fahrrad quer durch Nordamerika hatte sich Fritz Geers aus Clausthal-Zellerfeld vorgenommen – und sein Ziel erreicht. Der 27-jährige Radsportler erreichte am Wochenende als jüngster deutscher Teilnehmer die Ziellinie des „Race across America“ (RAAM).

„Es war ein großes Privileg, dass wir RAAM fahren durften“, heißt es auf Geers Facebook-Seite. „Wir tanken jetzt erstmal etwas Schlaf und verabschieden uns mit großem Dank an alle Sponsoren, aber auch für die vielen schönen Kommentare.“ In den Sozialen Medien hatte es reichlich Glückwünsche gegeben.

Von der West- an die Ostküste der USA

Kein Wunder: Das RAAM, das von der West- zur Ostküste Nordamerikas läuft, gilt als eines der härtesten Radrennen der Welt. Geers errang in der Ergebnisliste Platz 3 in der Kategorie Solo Mens Under 50 und Platz 7 im Gesamt-Klassement. Er absolvierte das Rennen in 10 Tagen, 23 Stunden und 22 Minuten und brachte es so auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,55 Stunden pro Kilometer - inklusive aller Pausen.

Außerdem kann er aus seiner Erfahrung schöpfen: Mit 21 Jahren fuhr er bereits einen Streckenrekord beim „Race Around Germany", 2018 siegte er mit Streckenrekord beim „Race Across Europe".

