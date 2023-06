Stadtradeln im Südharz: 4.000 Kilometer bereits erfahren

Der Auftakt zur AktionStadtradeln in der Stadt Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried ist erfolgt: „Mit einer kleinen Gruppe zu einer kleinen Auftakttour gestartet und gemeinsam zum Priorteich bei Walkenried geradelt. Innerhalb der ersten vier Tage waren es dann schon mehr als 4.400 Kilometer, die von rund 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geradelt wurden“, fasst Klimaschutzmanagerin Jean Knödel-Keane, die die Aktion auch betreut, ein erstes Fazit. Bereits am 12. Juni steht die nächste Aktion an – der Radweg zwischen Walkenried und Ellrich wird – Corona-bedingt – an diesem Tag erst offiziell eröffnet (Beginn 12 Uhr, Treffpunkt am Startpunkt des Radwegs in Ellrich). Auch hier können Interessierte noch teilnehmen.

Anmeldungen sind noch möglich

Zum Hintergrund: Die Kampagne „Stadtradeln“ ist Teil des Klima-Bündnisses. Dabei geht es um die Stärkung des Radverkehrs als klimafreundliche Mobilitätsform – und natürlich den Spaß am gemeinsamen Radfahren. Noch bis zum 24. Juni können alle, die in der Stadt Bad Sachsa oder der Gemeinde Walkenried wohnen, arbeiten, zur Schule bzw. in den Kindergarten gehen oder einem Verein angehören, Kilometer, die sie mit dem Fahrrad fahren, sammeln. Wer noch offiziell mitmachen möchte, meldet sich bitte direkt beim Klimaschutzmanagement per E-Mail: jean.knoedel-keane@bad-sachsa.de oder klimaschutz@walkenried.de.

Ein paar weitere Rad-Events, die im Aktionszeitraum stattfinden, gibt es auch: An der Grundschule in Bad Sachsa wird am 16. Juni der Fahrradführerschein vergeben und die Oberschule plant eine MTB-Projektwoche.

Siegerehrung findet beim Schelzteichfest statt

Die Siegerehrung findet am 24. Juni im Rahmen des in Bad Sachsa statt, „im Zeitfenster 13 bis 18 Uhr – der genaue Zeitpunkt steht aktuell noch nicht fest“, erklärt Jean Knödel-Keane.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de