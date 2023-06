Harzer Talsperren Thema beim Zukunftstalk in Clausthal

Die Folgen des Klimawandels sind überall spürbar, daher gilt es, sparsam mit lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser umzugehen. Zum Thema „Die Folgen des Klimawandels: Wie die Wissenschaft mit intelligentem Wassermanagement helfen kann“, lädt Wissenschaftsminister Falko Mohrs am 15. Juni deshalb zum Zukunftstalk in die Aula Academica der TU Clausthal ein. Die Veranstaltung läuft am Donnerstag, 15. Juni, von 18 bis 19 Uhr.

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat in seinem Dürremonitor aktuell ganz Niedersachsen auf die höchste Dürre-Warnstufe gesetzt. Dürren und Starkregenereignisse infolge der Klimaveränderungen sowie Rohstoffverknappung und Energieversorgung in unsicheren politischen Zeiten stellen uns vor große Herausforderungen. „Wir müssen umdenken beim Umgang mit Risiken und unseren wertvollsten Ressourcen. Nicht zuletzt brauchen wir für all dieses ein intelligentes Wassermanagement“, so Falko Mohrs, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs kommt am 15. Juni in die Aula der TU Clausthal, um mit Mitgliedern der TU Clausthal und Bürgerinnen und Bürgern der Region über intelligentes Wassermanagement zu reden. Foto: Frank Neuendorf / Jahn Pictures

Wasserwirtschaft und Wassermanagement sowie nachhaltige Energie- und Rohstoffversorgung stellen elementare Versorgungsfunktionen für unsere Gesellschaft dar. Für den 2. Zukunftstalk, der dieses Mal auch einen Fokus auf die Harzer Talsperren legt, lädt Wissenschaftsminister Mohrs an die TU Clausthal nach Südniedersachsen ein - eine von drei deutschen Modellregionen der „Circular Cities and Regions Initiative“ der Europäischen Union.

Intelligentes Wassermanagement: Clausthaler Forschende geben Einblicke

Neben dem Minister nehmen drei Clausthaler Forschende auf dem Podium Platz: Prof. Daniel Goldmann, Fachgebiet Rohstoffaufbereitung und Recycling und Vizepräsident für Forschung, Transfer und Transformation an der TU Clausthal, Mareike Bothe-Fiekert, M.Sc., Institut für Bergbau, und Prof. Andreas Rausch, Fachgebiet Software Systems Engineering und Vorstandsvorsitzender des DIGIT Center for Digital Technologies. Sie geben Einblicke in ihre Forschung und in diesem Kontext zu einem intelligenten Wassermanagement.

Anschließend diskutieren die Forschenden gemeinsam mit dem Publikum vor Ort und im Livestream. Der 2. Zukunftstalk wird moderiert von Prof. Heike Schenk-Mathes, der geschäftsführenden Präsidentin der TU Clausthal.

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 15. Juni, von 18 bis 19 Uhr im Kuppelsaal der Aula Academica der Technische Universität, Aulastraße 8, in Clausthal-Zellerfeld. Das Event wird auch im Livestream übertragen: https://mwk.niedersachsen.de/livestream.

Niedersachsen ist ein Forschungsland mit international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ihre Erkenntnisse beeinflussen den Alltag und die Zukunft. Mit der Reihe „Zukunftstalk Niedersachsen“ hat das Ministerium ein Dialogformat geschaffen, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe mit der Wissenschaft begegnen sollen.

Weitere Informationen: zukunft.niedersachsen.de

