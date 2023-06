Wiedaer Kindergartenkinder erhalten die Zorger Wandernadel

Sie ist ein Phänomen und hat das Wandern in der Region auf ein ganz neues Level gehoben: die Harzer Wandernadel. Die Jagd nach den Stempeln und dem Titel der Wanderkaiserin bzw. des Wanderkaisers lockt immer mehr Menschen an. In Zorge gibt es dabei sogar etwas Einmaliges innerhalb des besonderen Angebotes: Die Zorger Wandernadel.

Bei Wind und Wetter die Stempelstellen angelaufen

Stolze Besitzer des Abzeichens sind seit kurzem auch 17 Kinder des Kindergartens aus Wieda. Die Zwei- bis Siebenjährigen haben gemeinsam mit Leiterin Heike Paulmann die fünf Wanderstellen in bzw. um den Ort (Pferdchen, Stiefmutter, Zweiländereiche, Wendeleiche und Helenenruh), an denen die Stempel gesammelt werden müssen, bei jedem Wetter in den vergangenen Wochen abgearbeitet. Knapp 35 Kilometer mussten so gelaufen werden, eine stolze Leistung für die Kinder. „Auch die dazugehörigen Quizfragen wurden dabei genaustens durchgegangen und zum Teil auswendig gelernt“, erklären die Verantwortlichen. Denn den sechsten und letzten Stempel erhält jeder, der die Quizfragen richtig beantwortet hat.

Die Zorger Wandernadel Die Stempelkarte, das Quiz und die Zorger Wandernadel sind an den folgenden Stellen erhältlich sein: Tourist-Information Zorge, B&B Vor lauter Bäumen (Zorge), Haus am Wolfsbach (Zorge), sowie in der Tourist-Information Walkenried. Die Stempelkarte sowie das Quiz können vorab als PDF heruntergeladen werden. Beides gibt es auf Anfrage auch per E-Mail unter dorfgemeinschaft-zorge@outlook.com.

Das war bei den Kindergartenkindern kein Problem – und so fand jüngst durch René Matschke, Vorsitzender vom Verein Dorfgemeinschaft Zorge, der die Wandernadel des Ortes initiiert hat, die Übergabe der Wandernadel statt. „In Absprache des Vorstands wurde entschieden die Leistungen der Kleinen zu würdigen, in dem man die Wanderndel spendete“, erklärte Matschke zur Freude aller Beteiligten.

