Bad Grund 78 spannende Aktionen warten auf die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Bad Grund beim diesjährigen Programm in den Sommerferien

Ferien in Bad Grund Langeweile in den Sommerferien? Keine Chance in Bad Grund

Kinder und Jugendliche führen wahrscheinlich schon eine Strichliste in Erwartung auf die begehrten und langen Sommerferien. Und wer nicht gerade wegfährt in den Urlaub, der kann in der Gemeinde Bad Grund wieder spannende Aktionen im Rahmen des Ferienprogramms erleben. 78 Aktionen stehen in diesem Jahr zur Auswahl. Und das bietet keine Chance auf Langeweile in den Ferien. Im Gegenteil - die hauptamtliche Jugendpflegerin, Melanie Henschel, hat erneut alles daran gesetzt, wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, mit eigenen Aktionen, von Vereinen und Verbänden und auch Einzelpersonen.

Ferienprogramm wird vom 6. Juli bis 16. August geboten

Das Programm findet in der Zeit vom 6. Juli bis 16. August statt. Auch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre, die nicht in der Gemeinde Bad Grund leben, können daran teilhaben.

Neben dem traditionellen Sommerspektakel sind natürlich auch bewährte Aktionen wie Action-Painting, Kochen, Entenrennen und Leinwände gestalten dabei. Es gibt Reitkurse, Aikido, Crazy-Golf, eine Fackelnachtwanderung und noch vieles mehr. Basteln ist immer gefragt, und dazu gibt es auch wieder viele Angebote.

Aktion: Fledermäusen auf der Spur

Ebenso ist die Stiftung NiedersachsenMetall wieder dabei. Diesmal mit jeweils zwei Aktionstagen „Verrückte Laufbürste“ und „Solarmobil“. Naturnahe Erlebnisse gibt es unter anderem mit den Aktionen „Fledermäusen auf der Spur“ und „Alles rund um Bienen“ Außerdem stehen, nach der Coronazeit, auch einige Fahrten gemeinsam mit den Jugendpflegen des Altkreises Osterode am Harz auf dem Programm.

Die stellvertretende Bürgermeisterin, Petra Pinnecke, und der stellvertretende Bürgermeister, Holger Diener, freuen sich über die vielen Aktionen, die auch wieder abwechslungsreich gestaltet sind. Das Programm biete „Action“ für jeden Geschmack. Zudem würden unterschiedliche Sport-, Spiel und Spaßangebote präsentiert, die zum Mitmachen einladen.

Vereine und Verbände unterstützen die Aktion

Henschel, wie auch Pinnecke und Diener, danken allen Beteiligten (Vereine, Verbände und Einzelpersonen) für ihr Engagement und die Kreativität. Vereine und Organisationen hätten die Herausforderung angenommen, etwas Spannendes auf die Beine zu stellen. „Das zeigt, dass wir in unserer Gemeinde zusammenhalten und gemeinsam etwas bewegen können“, so Pinnecke und Diener - dabei schließen die beiden auch den Dank an Henschel ein.

Das Programm ist für eine Schutzgebühr in Höhe von 1 Euro ab Mittwoch, dem 14. Juni, erhältlich, in der Oberschule Badenhausen, der Grundschule Gittelde, in der Bürgerinformation in Windhausen sowie im Jugendcafé in Badenhausen. Die Anmeldung muss online erfolgen und ab Samstag, 24. Juni, zur Jugendpflege gesendet werden.

Anmeldung und weitere Informationen

Ab Mittwoch, dem 28. Juni, kann man sich auch per Telefon für noch freie Veranstaltungen anmelden. Jeder erhält per Post oder E-Mail eine Mitteilung, an welchen Aktionen die- oder derjenige dann teilnehmen kann. Die Veranstalter und das Jugendcafé-Team freuen sich schon auf abwechslungsreiche Sommerferien.

Informationen, Kontakt und Anmeldungen sind online über die Homepage der Gemeinde, per E-Mail henschel@gemeinde-bad-grund.de, oder Telefon 05522-869427, erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch per Facebook.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de