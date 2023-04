Attraktiv Wohnen in der Region Ein Gefühl wie jeden Tag Urlaub: Leben in Bad Harzburg

Zwar sucht man Diskos und ein schillerndes Nachtleben, Shoppingcenter und Straßenbahnen hier vergeblich – dafür bietet Bad Harzburg gesunde Luft, kurze Wege und grüne Natur direkt vor der eigenen Haustür.

Bettingerode im Spätsommer. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Keine Lust mehr auf Großstadtlärm, Parkplatznot, Abgasmief, eine anonyme Nachbarschaft und dunkle, unsichere Stadtteile?

Dafür Lust auf Entschleunigung, einen eigenen Garten, frische Luft, grüne Natur, freundliche Nachbarn und ein gutes Gefühl dabei, abends allein unterwegs zu sein?

Bad Harzburg hat all das –

und noch so vieles mehr!

Wie wäre es, nicht nur im Urlaub grüne Natur zu genießen, Entspannung zu erfahren, abschalten zu können? Das schöne Bad Harzburg ist dann genau der richtige Lebensmittelpunkt, sowohl für junge Familien, als auch für Menschen, die ihren Ruhestand genießen möchten.

Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein? Keineswegs!

Wir haben uns vor Ort mal ein wenig umgehört ...

Insbesondere auch für junge Familien ist Bad Harzburg als Lebensmittelpunkt sehr attraktiv. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Die Bad Harzburgerinnen und Bad Harzburger lieben ihre Stadt

Entspannen im Kurpark. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Sarah Heyke beispielspielsweise stammt gebürtig aus dem 23.000-Einwohner-Ort. Was sie an Bad Harzburg ganz besonders schätzt? Ganz klar: die Landschaft hier und drumherum. „Hier sieht man Dinge, die man woanders nicht sieht, wie zum Beispiel die Berge mit den davorliegenden Feldern. Diese Kombination ist einfach wunderschön!“

Und das Beste: Man macht einfach die Tür auf, schreitet hinaus und kommt in den Genuss eines unvergleichlichen Ausblicks – und das jeden Tag!

„Entschleunigung gehört hier zum Alltag“

Außerdem schätzt die 41-Jährige das ruhige Leben, das hier einen Schritt langsamer als anderswo voranzuschreiten scheint. „Ich wohne hier, weil ich nicht in der Großstadt wohnen will, aber schnell dort bin, wenn ich das möchte,“ ergänzt sie und hält ihr Gesicht in die Sonne, die an diesem Frühlingstag schon kräftig wärmt.

Im Reiterdorf Westerode. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

„Nachbarschaftshilfe ist eine Selbstverständlichkeit“

Auf dem Burgberg. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Ein anderes Beispiel ist Gudrun Kühn. Sie folgte vor vielen Jahren ihrem Herzen und zog der Liebe wegen nach Bad Harzburg – und sie hat es bis heute keinen einzigen Tag bereut! Ganz besonders schätzt sie die hilfsbereite und unkomplizierte Nachbarschaft: „Als ich mit meinem Hochentaster einmal in einem dicken Ast stecken blieb und der drohte, die Leiter auf der ich stand, mitzureißen, war mein Nachbar plötzlich neben mir und half mir ohne viele Worte.“

„Die Innenstadt ist absolut schnuckelig und einzigartig“

Diesen Eindruck bestätigt auch Nicole Richter, Mitarbeiterin in der städtischen Wirtschaftsförderung. Sie ergänzt: „Ich arbeite erst seit Jahresbeginn hier, habe mich aber schon in diese kleine Stadt mit ihren Eigenarten verliebt. Besonders gefällt mir die Innenstadt. Alles schön ebenerdig und nicht so uniform und austauschbar wie in Großstädten.“

Ganz schnell habe sie Kontakt zu Unternehmen, Entscheiderinnen und Machern bekommen, ergänzt sie und entschuldigt sich kurz, weil sie sich noch auf ein Gespräch mit einem Existenzgründer vorbereiten will. Dabei sind Gewerbeflächen auch hier rar. Die Stadt ist gefragt wie nie zuvor.

City Bad Harzburg City Bad Harzburg Bummelallee Bad Harzburg. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

City Bad Harzburg Donnerstags ist Wochenmarkt. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

City Bad Harzburg Bad Harzburg ist Ihr Jungbrunnen. Foto: Marie Ellinghaus / Archiv Stadt Bad Harzburg

City Bad Harzburg Bummelallee Bad Harzburg. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Hier kommt keine Langeweile auf!

Spiel und Spaß im Silberbornbad. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Bad Harzburg hat für jede Altersgruppe eine Menge zu bieten. Angefangen bei der Infrastruktur und medizinischen Versorgung über Bildungseinrichtungen bis hin zu Freizeitaktivitäten. Für die kleinsten Bad Harzburgerinnen und Bad Harzburger gewährleistet das flächendeckende Angebot an Kitas optimale Betreuung. Grundschulen und sämtliche weiterführenden Schulformen sind ausreichend vorhanden - allein an drei Gymnasien können die Schülerinnen und Schüler hier vor Ort büffeln.

Sich fallenlassen können. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

In einem der zahlreichen Vereine findet jeder schnell Anschluss zu Gleichgesinnten und auch der Veranstaltungskalender hat für jeden Geschmack etwas in seinem Programm. Die vielen touristischen Ausflugsziele sind nach wie vor auch für die Einwohnerinnen und Einwohner eine große Attraktion. Der Vorteil: Sie liegen alle direkt vor der Haustür – angefangen beim beliebten Baumwipfelpfad und der Schwebebahn über Golfplatz und Kletterpark bis hin zu Entspannung bietender Sole-Therme und Saunalandschaft! Ein Besuch der Harzburg steht auch bei vielen Bad Harzburgerinnen und Bad Harzburgern regelmäßig auf der Freizeitliste, wahlweise auch mit der Seilbahn.

Wer es zwischendurch etwas ruhiger mag kann sich im zauberhaften Kurpark ein Plätzchen suchen und einfach mal die Seele baumeln lassen.

Impressionen Bad Harzburg Impressionen Bad Harzburg Der zauberhafte Kurpark. Foto: Marie Ellinghaus / Archiv Stadt Bad Harzburg

Impressionen Bad Harzburg Gepflegte Gastronomie. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Impressionen Bad Harzburg Die Sole-Therme am Fuße der Burgberg-Seilbahn. Foto: Marie Ellinghaus / Archiv Stadt Bad Harzburg

Impressionen Bad Harzburg Harzklub-Wandergruppe. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Impressionen Bad Harzburg Gesundheitszentrum am Rosengarten. Foto: Marie Ellinghaus / Archiv Stadt Bad Harzburg

Impressionen Bad Harzburg Spaß beim Golfen. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Impressionen Bad Harzburg Zwischen den Baumwipfeln. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Impressionen Bad Harzburg ... und überall der Luchs. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Unsere Rückfahrt wirft eine Frage auf ...

Schön Wohnen mitten in der Stadt. Foto: Marie Ellinghaus / Archiv Stadt Bad Harzburg

Auch wir erliegen dem Charme und dem ganz eigenen Rhythmus dieser vergleichsweise kleinen, sympathischen Stadt und fühlen uns an diesem Frühlingstag wohl. Bereits nach dieser kurzen Zeit ein großes Stückweit entschleunigt, fahren wir zurück gen Großstadt.

Aktuelle Neubaugebiete in Westerode. Foto: Franziska Pönisch / Archiv Stadt Bad Harzburg

Beim Blick in den Rückspiegel schießt uns zu unserer eigenen Überraschung der Gedanke durch den Kopf, dass Bad Harzburg doch weitaus mehr zu bieten hat, als wir vermutet hatten. Und mit etwas Wehmut richten wir unsere Blicke wieder nach vorne auf die hellen Lichter des städtischen Feierabendverkehrs.

Wir lassen den Tag Revue passieren und denken uns: Wie schön wäre es doch, auch in Bad Harzburg zu leben ...

... Hm, ja, warum denn eigentlich nicht?! ...

Neugierig geworden? Foto: Marie Ellinghaus / Archiv Stadt Bad Harzburg

