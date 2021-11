Wohnungsmarktbericht Studie: Wohnen wird in unserer Region immer teurer

Zwischen 2011 und Ende 2020 stieg der Quadratmeterpreis bei einer Eigentumswohnung in Braunschweig im Schnitt um 182 Prozent. Das ist kein Scherz!

Braunschweig. Bis zu 85 Prozent legen die Mietpreise in zehn Jahren in Wolfsburg zu, bei den Kaufpreisen in Braunschweig sind es sogar bis zu 182 Prozent.