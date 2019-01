Tatort ist ein Parkplatz an der Berliner Straße.

Lebenstedt. Nach den tödlichen Schüssen am Samstag auf einen 25-Jährigen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Eine Obduktion des Opfers erfolgt am Montag.

Festnahme nach tödlichen Schüssen in Lebenstedt

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 25-jährigen Mann aus Salzgitter auf einem Parkplatz in der Berliner Straße am Samstag gegen 20.30 Uhr hat die Polizei am Sonntagabend aufgrund eines zuvor erlassenen Haftbefehls des Amtsgerichts Braunschweig einen 33-jährigen Salzgitteraner festgenommen. Das teil die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Montag mit.

Beschuldigter feuerte mehrere Schüsse ab

Der aus Syrien stammende Beschuldigte sei dringend verdächtig, das Opfer mit mehreren Schüssen getötet zu haben, weil er nicht mit der Liebesbeziehung des aus dem Irak stammenden Opfers zur Schwester des Beschuldigten einverstanden war. Mutmaßlicher Hintergrund der Tat dürfte der Umstand sein, dass der Beschuldigte und das Opfer unterschiedlichen Konfessionen angehören, so die Staatsanwaltschaft.

Nach Tötungsdelikt in Salzgitter: Spurensicherung im Einsatz Mitarbeiter der Spurensicherung untersuchen den Tatort an der Berliner Straße in Salzgitter Lebenstedt, wo am Samstagabend ein 25-Jähriger erschossen wurde.

Obduktion des Opfers am Montag

Der Beschuldigte wird am Montag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die über die Fortdauer der Untersuchungshaft entscheiden wird. Außerdem hat das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Obduktion des Opfers angeordnet, die noch am Montag erfolgen wird.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Lebenstedt zu melden.

25-Jähriger in Salzgitter erschossen Die Polizei fand ihn schwer verletzt auf einem Parkplatz an der Berliner Straße in Lebenstedt.