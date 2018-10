A2-Unfall bei Braunschweig: Drei verletzte Personen

Braunschweig Auf der Autobahn 2 zwischen Braunschweig-Flughafen und Braunschweig-Ost hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Es gibt einen Schwerverletzten.

Auf der A2 hat es am frühen Mittwochmorgen einen Unfall gegeben. Laut Angaben der Polizei Braunschweig sind auf der Autobahn in Richtung Berlin zwischen Braunschweig-Flughafen und Braunschweig-Ost mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Autofahrer wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Fahrbahn ist derzeit noch auf einen Fahrstreifen verengt, der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Es gibt mehrere Kilometer Stau.

Wir aktualisieren den Artikel.