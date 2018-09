Experten: Gaspreise werden bald steigen

Der kalte und regnerische Montag in der Region hat endgültig klar gemacht: Es ist Schluss mit Sommer. Der Herbst kommt, ohne Heizung wird es ungemütlich zu Hause. Heizen könnte in diesem Winter aber ordentlich ins Geld gehen: Der Ölpreis bewegt sich schon länger nur in eine Richtung, nämlich nach...