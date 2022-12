Russland: Rätselhafte Explosionen - Steckt die Ukraine dahinter?

Im Konflikt mit Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind neue EU-Sanktionen in Kraft. Ab sofort gilt ein EU-Embargo für per Schiff transportiertes russisches Rohöl - ebenso wie ein Öl-Preisdeckel der G7- und der EU-Staaten sowie Australiens.

Ein lauter Knall reißt am Morgen gegen sechs Uhr die Anwohner des Militärflugplatzes Engels im russischen Bezirk Saratow aus dem Schlaf. Was ist passiert? Ein Unfall? Ein Drohnenangriff der Ukraine?

Die Menschen in Russland berichten, dass das Geräusch der Explosion noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu hören gewesen sei. Viele Überwachungskameras an Hauseingängen hielten ein Feuer am Nachhimmel fest. Die Bewohner veröffentlichten Bilder und Beobachtungen im Netz.

Die Berichte erinnern an den rätselhaften "Unfall" auf der Brücke zur Krim. Die Ukraine hätte alle Grund, Saratow anzugreifen. Mit Nadelstichen kann sie den Russen zeigen, dass sie im eigenen Land nicht vor dem Krieg sicher sind, obwohl Kremlchef Wladimir Putin unverdrossen verharmlosend von einer militärischen Spezialoperation redet.

Ukraine-Krieg: Schwerem Luftangriff zuvorgekommen?

Ein zweiter Grund klingt noch plausibler ob der Satellitenbilder, die aktuell im Umlauf sind. Sie zeigen ungewöhnlich viel Bewegung auf dem wichtigen Militärflughafen Engels-2. Man sei wohl in erhöhter Alarmbereitschaft. Womöglich bereiteten die Russen im Ukraine-Krieg einen massiven Luftangriff vor.

Die Satellitenbilder von Maxar Technologies und Planet Labs zeigen die Luftwaffenbasis am 28. November. Darauf zu sehen sind demnach fast zwei Dutzend Langstreckenbomber vom Typ Tu-95 und Tu-160. So gesehen wäre eine ukrainische Attacke nur ein Präventivschlag.

Putins Version: Nur ein Flugzeugabsturz

Wie die englische Zeitung Guardian spekuliert, wird angenommen, dass Kiew einen Weg gefunden habe, russische Bomber für Angriffe auf die russische Infrastruktur zu nutzen. Zumal es nicht beim Angriff in der Region Saratow blieb.

Eine weitere Explosion ereignete sich auf einem Militärflughafen in der Nähe der Stadt Rjasan, weniger als 150 Meilen (ca. 241 km) von Moskau entfernt. Nach der Explosion eines Treibstofftransporters wurden drei Menschen getötet und fünf verwundet, berichteten russische Staatsmedien. Auf diesem Stützpunkt sind auch Tu-95- und Tu-22M-Langstreckenbomber stationiert.

Die Russen haben eine andere Erklärung für den Vorfall: Auf dem Stützpunkt sei ein Flugzeug abgestürzt. Es gäbe keine Schäden an zivilen Einrichtungen, so Roman Busargin, der Gouverneur der Region Saratow.

Er wandte sich direkt an die Bewohner: "Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, Informationen über einen lauten Knall und einen Ausbruch in Engels am frühen Morgen verbreiten sich in den sozialen Netzwerken und den Medien." Er versicherte, dass sich in den Wohngebieten der Stadt keine Notfälle ereignet haben. "Es gibt keinen Anlass zur Sorge.“ (fmg)

