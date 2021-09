Bundestagswahl 2021: Alle Ergebnisse der Wahlkreise

Berlin Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Wie haben die Menschen in Deutschland abgestimmt? Alle Ergebnisse.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Wählerinnen und Wähler in ganz Deutschland geben ihre Stimme am 26. September für einen neuen Bundestag ab. Damit wählen die Bürgerinnen und Bürger auch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Angela Merkel. Die Kanzlerkandidaten und die -kandidatin von CDU/CSU, SPD und Grünen sind Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock.

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale der Bundestagswahl. Dann werden nach und nach Hochrechnungen und Ergebnisse eintrudeln.

Bundestagswahl 2021: Die Ergebnisse

Sobald die Stimmen am Wahlabend ausgezählt sind, finden Sie hier das Ergebnis der Bundestagswahl für die unterschiedlichen Wahlkreise.

Mehr zu den Ergebnissen der Bundestagswahl finden Sie auch auf unserer interaktiven Wahlkarte.

Bundestagswahl 2017: Direktmandate

Von den mindestens 598 Bundestagsmandaten werden 299 direkt in den Wahlkreisen vergeben. Hier erhält derjenige Kandidat das so genannte Direktmandat, der die meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis auf sich vereinigen kann. Weitere 299 Abgeordnete ziehen über die Landeslisten ihrer jeweiligen Partei – das so genannte Listenmandat – in den Bundestag ein. Grundsätzlich sind alle Abgeordneten des Bundestages gleichgestellt.

So viele Direktmandate haben die Parteien bei der Bundestagswahl 2017 erhalten:

CDU: 185

SPD: 59

CSU: 46

AfD: 3

Die Linke: 5

Grüne: 1

FDP: 0

(fmg)

