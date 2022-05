Nigeria: 31 Tote bei Kirchenveranstaltung – Massenandrang bei Lebensmittelausgabe

Polizei: 31 Tote in Gedränge bei Kirchenveranstaltung in Nigeria

In einem Gedränge bei einer Kirchenveranstaltung im Süden Nigerias sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Port Harcourt verletzt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte.

Nigeria: Lebensmittelversorgung führte zu Tragödie

Das Gedränge entstand, als an einer Kirche Lebensmittel für Bedürftige verteilt wurden, berichtete die Polizei weiter. Das westafrikanische Nigeria ist für die Versorgung seiner Bevölkerung unter anderem auf den Import von Getreide aus Russland und der Ukraine angewiesen.

Derzeit ist die weltweite Versorgung mit Getreide gefährdet, da die russische Marine ukrainische Häfen für die Ausfuhr blockiert und der Westen Sanktionen gegen Moskau verhängt hat. (fmg/dpa)

