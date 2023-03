Braunlage/St. Andreasberg. Schneefall und niedrige Temperaturen haben im März den Wintersportstandort im Harz noch mal belebt. Bis zu 50 Zentimeter Schnee lagen am Wurmberg.

Der Winter brachte in der Nacht zum Mittwoch Schneefälle vom Harz bis ins Flachland. Weitere Schneefälle werden im Verlauf der Woche erwartet. (Archiv)

Winter im Harz Schnee lockt Wintersportler in den Harz – Plusgrade angekündigt

Neuschnee und Temperaturen um Null Grad haben noch einmal Wintersportler in den Harz gelockt. In den drei großen Skigebieten in St. Andreasberg und Braunlage liefen einige Lifte, wie die Betreiber mitteilten. Zudem waren auch einige Langlaufloipen präpariert.

Bis zu 50 Zentimeter Schnee lagen auf den Pisten am Wurmberg. Auf Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt laufen die Lifte bereits seit Ende Februar wieder. Dort wurde mit Hilfe von Schneekanonen zusätzlicher Schnee produziert, wie Betriebsleiter Fabian Brockschmidt sagte.

Ski- und Snowboardfahren im Harz

Etwas länger mussten Wintersportler in Sankt Andreasberg darauf warten, um auf die Ski oder das Snowboard zu steigen. Seit Mittwoch ist das Skigebiet am Matthias-Schmidt-Berg wieder geöffnet, wie die Betreiber mitteilten. Am Sonnenberg, wo keine Schneekanonen stehen, lief ebenfalls ab Mittwoch der Schlepplift. Die Betreiber meldeten bis zu 20 Zentimeter Schnee auf den Abfahrten. Zuvor hatte dort sporadisch ein kleiner Übungslift geöffnet, für mehr reichte die Schneemenge nicht aus.

Auch Langläufer kamen noch einmal auf ihre Kosten: Rund um den Sonneberg sowie den Brocken in Sachsen-Anhalt waren Loipen gespurt. Die meisten waren klassisch gespurt, einige aber auch für das Skating.

Von langer Dauer dürfte der Winterspaß jedoch nicht sein: Ab der neuen Woche sind Plusgrade angekündigt. Vor allem in den niedrigeren Lagen in Harz dürfte angekündigter Niederschlag dann auch als Regen fallen. In diesem Winter führte Tauwetter bereits häufiger dazu, dass der Betrieb der Lifte unterbrochen wurde.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Harz und der Region:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de