UBS und Credit Suisse: Entsteht jetzt eine Mega-Bank?

Scholz: US-Bankenpleite kein Grund für "große Sorgen" in Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA keinen Grund zu "großen Sorgen" in Deutschland. Er verwies in Berlin auf Lehren aus der Finanzkrise von 2008/2009.

