Putins Rede zur Lage der Nation: Das sagte der russische Präsident

Moskau. Wladimir Putin will den Krieg in der Ukraine "systematisch" fortsetzen. Für die Eskalation macht er aber den Westen verantwortlich.

Russland sieht sich nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin "wieder" von deutschen Panzern bedroht. "Es ist unglaublich, aber deutsche Leopard-Panzer bedrohen uns wieder", sagte Putin bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetarmee über die Truppen Nazi-Deutschlands in der Schlacht von Stalingrad.

Rede zur Lage der Nation Putin klagt Westen an: "Sie haben den Krieg losgetreten"

Wladimir Putin hat gesprochen: Am Dienstagvormittag hielt der russische Präsident im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor in Moskau eine mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation.

Kurz vor dem Jahrestag des Ukraine-Kriegs am 24. Februar ging der Kreml-Chef auf die sogenannte "Spezialoperation" ein. "Wir führen keinen Krieg mit dem Volk der Ukraine", stellte Putin in mehreren wörtlichen Ausführungen klar.

Nichtsdestotrotz erklärte Putin, die Offensive in der Ukraine "systematisch" fortsetzen zu wollen. Russland werde in der Ukraine "sorgfältig und systematisch" vorgehen und die Ziele seines Militäreinsatzes so "Schritt für Schritt" erreichen.

Putin: Starke Kritik am Westen

In der Ansprache kritisierte er aber vor allem den Westen, genauer Länder, die den Krieg offenbar förderten, in dem sie Waffen an die Ukraine lieferten. „Sie haben den Krieg losgetreten“, sagte Putin mit Blick auf westliche Staaten.

"Es ist offensichtlich, dass der Westen versuchen wird, unsere Gesellschaft zu spalten", so Putin. Nach eigener Aussage sieht Putin die Gefahr einer globalen Opposition.

Einmal mehr sagte Putin, in der Ukraine sei ein „Neonazi-Regime“ an der Macht. Die „militärische Spezialoperation“, als die Moskau den Krieg bezeichnet, werde fortgesetzt. „Schritt für Schritt, sorgfältig und konsequent, werden wir die vor uns liegenden Aufgaben lösen“, sagte der 70-Jährige. (mit afp/dpa)

