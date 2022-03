Marina Owsjannikova: Was wir über die mutigste Frau Russlands wissen

Lange stand Marina Ovsyannikova am Montagabend nicht vor der Kamera der Hauptnachrichtensendung "Wremja" des russischen Staatsfernsehens. Ganz plötzlich sprang Ovsyannikova hinter ihre Kollegin und Nachrichtensprecherin Jekaterina Andrejewa ins Bild, und hielt ein Schild mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Sie lügen euch an“, hoch. Dazu rief sie mehrfach: „Nein zum Krieg, Nein zum Krieg, Nein zum Krieg!“

Erst moderierte die Nachrichtensprecherin stoisch weiter, dann brach die Übertragung des Senders Rossija 1 ab und es wurde ein Videobeitrag aus einem Krankenhaus gezeigt.

Marina Ovsyannikova protestiert live im russischen Fernsehen

Doch die sechs Sekunden Sendezeit reichten für weltweite Aufmerksamkeit und vor allem, um von den Menschen in Russland gesehen zu werden. Denn „Wremja“ sendet live, in Millionen russische Wohnzimmer. Und normalweise gehört die Sendung zu den wichtigsten Verbreitungswegen für das, was der russische Staat als Wahrheit verkaufen möchte.

Marina Ovsyannikovas Anti-Kriegsprotest trifft daher ins Schwarze. In Russland ist es Medien verboten, den russischen Einmarsch in die Ukraine als „Krieg“ oder „Invasion“ zu benennen. Offiziell ist von einer „militärischen Spezialoperation“ die Rede.

Marina Ovsyannikova wurde verhaftet

Oppositionelle, die Medien und die Netzwelt sind sich einig: Marina Ovsyannikova hat großen Mut bewiesen. Immerhin hat Ovsyannikova sowohl ihren Job als auch ihre Freiheit aufs Spiel gesetzt, um zu protestieren. Nach der Aktion wurde sie verhaftet, ihr drohen bis zu 15 Jahren im Gefägnis. Es heißt, ihre Anwälte könnten sie weder erreichen, noch wüssten sie, wo sie stecke.

Bei Twitter, Facebook und in den Kommentarspalten häufen sich Lobesbekundungen und Achtung. Doch wer ist diese mutige Frau?

This is fantastic. A brave woman interrupted Russian state TV’s live broadcast with a sign that says: “Stop the war. Don’t believe propaganda. They’re lying to you here." It was signed: "Russians against war.”pic.twitter.com/673cO668nM — Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 14, 2022

Marina Ovsyannikov ist Mitarbeiterin des Fernsehsenders. Schon vor der Aktion veröffentlichte Ovsyannikova eine Videobotschaft, die später auch mit englischen und auch deutschen Untertiteln versehen wurde.

Marina Ovsyannikova: "Ich schäme mich"

Ovsyannikova trägt eine bunte, kranzförmige Kette in den Farben sowohl der russischen als auch ukrainischen Flagge. Sie spricht von ihrer Familie. Ihr Vater sei Ukrainer, ihre Mutter Russin. „Sie waren nie Feinde.“ Sie nennt den Krieg gegen das Nachbarland ein "Verbrechen", für das allein Putin verantwortlich sei. Außerdem habe sie mehrere Jahre bei Channel 1 gearbeitet und die Propaganda des Kreml verbreitet. "Ich schäme mich jetzt sehr dafür. Ich schäme mich dafür, dass ich zuließ, dass vom TV-Bildschirm gelogen wurde. Ich schäme mich dafür, dass ich zuließ, dass Russen in Zombies verwandelt wurden", so Ovsyannikova in dem Video.

Auf der kurz nach dem TV-Auftritt erstellten Wikipedia-Seite über Marina Ovsyannikov heißt es, sie sei 1978 in Odessa geboren. Ihr eigener Instagram-Account steht auf privat. Am Dienstagmittag wurde plötzlich in ihrem Namen getwittert. Sie sei aus der Haft entlassen worden und sie bereue nichts. Vielfach wurde der Account, der erst vor einer Woche online gegangen war, geteilt und kommentiert.

Auch der CDU-Politiker Armin Laschet rief zwischenzeitlich Unterstützung des Profils auf. Allerdings handelte es sich hierbei um einen Fake-Account. Vor Marina Ovsyannikov Protest-Aktion wurde unter dem Namen "AnonUkrainell" der Hacker-Gruppe Anonymus getwittert. Auch Armin Laschet hat seinen Post korrigiert. Der Fake-Account ist inzwischen gelöscht.

Auf den Rat von @Afelia hin lösche ich den Hinweis auf den Account von #MarinaOvsyannikova bis die Authentizität geklärt ist. Nach ihrem Namen und ihrem Verbleib fragen, ihre Anwälte unterstützen, bleibt wichtig. Ihr Mut verdient Solidarität. 🇺🇦#NoWar https://t.co/rMBBmHQoaS — Armin Laschet (@ArminLaschet) March 15, 2022

Doch das Facebook-Profil von Marina Ovsyannikov verrät dafür einiges. Hier zeigt sich die Russin privat. Der Urlaub in Italien wird festgehalten, ebenso wie Selfies im eleganten Abendkleid oder Schnappschüsse ihrer zwei Kinder. Marina Ovsyannikov präsentiert sich hier sportlich, lebensfroh und reiselustig.

Marina Ovsyannikova – sportlich und tierlieb

Auch zu ihrer Biografie lassen sich Informationen finden. Sie wurde als Marina Tkachuk geboren und nahm nach einer Hochzeit den Ehenamen Ovsyannikova an. Ovsyannikova besuchte sowohl die Staatliche Universität Kuban als auch die Russische Präsidentenakademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung. Schon während ihrer Studienzeit, vor fast 20 Jahren, moderierte Ovsyannikova im Lokalfernsehen. Zu sehen in einem Clip, den sie 2017 auf ihrem Facebook-Profil teilte.

In ihrem Steckbrief beschreibt sie sich als Mitarbeiterin eines Nachrichtensenders und begeisterte Schwimmerin, die sowohl in der Wolga als auch im Bosporus geschwommen sei. In einem Interview mit dem Außerdem liebe sie Golden Retriever, von dem ihre Familie auch einen besitzt und von dem sie einige Fotos teilt.

