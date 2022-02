Regierungserklärung: Kanzler Scholz kündigt Aufrüstung an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Deutschland auf eine harte Auseinandersetzung mit Russland eingeschworen. „Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents“, sagte Scholz am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestags. „Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen, aus einem einzigen Grund: Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime infrage.“

Im Beisein des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk versicherte der Kanzler dem Land und den Menschen in der Ukraine die bedingungslose Unterstützung Deutschlands: „Wir müssen die Ukraine in dieser verzweifelten Lage unterstützen.“ Die Menschen in der Ukraine kämpften nicht nur für ihre Heimat: „Sie kämpfen für Freiheit und ihre Demokratie, für Werte, die wir mit ihnen teilen.“

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ukraine-Krieg: Scholz kündigt Aufrüstung der Bundeswehr an

Scholz verwies auf den historischen Kurswechsel, den seine Regierung am Samstag gemacht hatte mit der Entscheidung, Waffen an die Ukraine zu liefern: „Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben.“ Scholz wandte sich zudem an die Menschen in Russland, die in den vergangenen Tagen gegen den Angriff auf das Nachbarland protestiert hatten: „Das erfordert großen Mut“, sagte Scholz. „Wir wissen, Sie sind viele.“

Scholz kündigte eine massive Aufrüstung der Bundeswehr an und drohte Russland mit weiteren Sanktionen. Der Kanzler kündigte ein Sondervermögen „Bundeswehr“ im Bundeshaushalt 2022 von einmalig 100 Milliarden Euro an. Jährlich würden von nun an zudem mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert. „Wir tun das auch für uns und unsere eigene Sicherheit.“

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Scholz: Krieg wird sich als Katastrophe für Russland erweise

Putin müsse von seinem Kriegskurs abgebracht werden. „Der Krieg ist eine Katastrophe für die Ukraine. Aber der Krieg wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen“, sagte Scholz im Hinblick auf die bereits beschlossenen weitreichenden Sanktionen etwa gegen den Finanzsektor des Landes. Die russische Führung werde schon bald den Druck der Strafmaßnahmen spüren. „Und wir behalten uns weitere Sanktionen vor ohne irgendwelche Denkverbote“, drohte der Kanzler Putin mit weiteren Schritten.

„Wir nehmen die Herausforderung an, vor die Putin uns gestellt hat, nüchtern und entschlossen“, sagte Scholz, der während seiner halbstündigen Rede mehrfach von langem Applaus unterbrochen wurde. Es war das erste Mal, dass der Bundestag an einem Sonntag zu einer Sondersitzung zusammenkam. Der Kanzler hatte dies veranlasst. Mehrere Abgeordnete hatten blaue und gelbe Kleidungsstücke an, um mit den Landesfarben der Ukraine Solidarität zu zeigen. Die ukrainische Flagge war auch vor dem Bundestag, dem Bundesrat und dem Bundeskanzleramt gehisst.

Deutschland soll unabhängig von russischen Gas- und Öllieferungen werden

Scholz bekräftigte das Ziel, schneller unabhängig von Gas- und Öllieferungen aus Russland zu werden. Den Nato-Verbündeten im Osten Europas wie Polen und den baltischen Staaten sicherte der Bundeskanzler den Beistand Deutschlands und der Militärallianz zu. Es müsse verhindert werden, dass „Putins Krieg auf andere Länder in Europa übergreift“, sagte Scholz. „Ohne Wenn und Aber stehen wir zu unserer Beistandspflicht in der Nato.“ Putin dürfe die Entschlossenheit nicht unterschätzen, „gemeinsam mit unseren Alliierten jeden Quadratmeter des Bündnisgebiets zu verteidigen“.

Scholz appellierte zudem an die Einigkeit Europas gegenüber Russland. Die Souveränität Europas müsse gestärkt werden, die EU geschlossen bleiben. In Abwandlung des Zitats „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst“ des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy sagte Scholz: „Für Deutschland und alle anderen Mitgliedsländer der EU heißt das, nicht bloß zu fragen, was man für das eigene Land in Brüssel herausholen kann. Sondern zu fragen, was ist das Beste, was ist die beste Entscheidung für die Union.“ Scholz versprach: „Wir werden nicht ruhen, bis der Frieden in Europa gesichert ist.“

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de