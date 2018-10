Bayern-Wahl im Ticker: So geht es nach der Wahl nun weiter

München/Berlin Herbe Niederlage für die CSU: Bei der Landtagswahl in Bayern verliert die Partei stark. Ebenso die SPD. Die Grünen legen kräftig zu.

Wie es nach der Landtagswahl in Bayern nun weitergeht

Die Landtagswahl in Bayern hat wie erwartet starke Verluste für die regierende CSU gebracht. Auch die SPD erleidet drastische Einbußen und wurde nur noch fünftstärkste Kraft, jubeln konnten vor allem die Grünen. Die FDP schaffte knapp den Einzug ins Parlament. Mit dabei sind auch die Freien Wähler und die AfD, nicht aber die Linke.

Eine weitere Alleinregierung der CSU ist nach der Wahl vom Tisch, die Partei ist auf einen Koalitionspartner angewiesen. Rein rechnerisch gibt es mehrere Möglichkeiten.

So würde eine Koalition aus CSU und Grünen für eine Mehrheit im Landtag reichen, aber auch ein Bündnis aus CSU und den Freien Wählern – ob mit FDP oder ohne. Inzwischen ist klar: Auch eine große Koalition aus CSU und SPD wäre möglich.

Sehen Sie hier, welche Koalitionen in Bayern jetzt möglich sind. Klicken Sie die jeweiligen Parteien an:

Bayern-Wahl im Überblick:

Bei der Landtagswahl in Bayern hat die CSU stark verloren

Auch die SPD erlebt eine Schlappe

Davon profitieren vor allem die Grünen

• Montag, 15. Oktober

Koalitionsfindung muss in Bayern schnell gehen

6.55 Uhr: Den Parteien in Bayern bleibt nicht viel Zeit, um nach der Wahl eine Regierung zu bilden. Die Landesverfassung erlaubt – anders als etwa im Bund – keine lange Hängepartie zwischen dem Zeitpunkt der Wahl und der fertigen Regierung. Im Normalfall muss eine Koalition binnen vier Wochen stehen.

Zum einen geht es dabei um die konstituierende Sitzung des Landtags, zum anderen um die Wahl des Regierungschefs.

In der Verfassung heißt es dazu: „Der Landtag tritt spätestens am 22. Tag nach der Wahl zusammen.“ Das wäre der 5. November.

Zudem sieht das Gesetz vor: „Der Ministerpräsident wird von dem neu gewählten Landtag spätestens innerhalb einer Woche nach seinem Zusammentritt auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.“ Soll heißen: Die Wahl des Regierungschefs muss demnach spätestens am 12. November stattfinden. Bis dahin sollte die Koalition also stehen.

Eine Notfall-Variante gibt es – auch wenn die sicherlich nicht wünschenswert wird. Denn: Wird der Regierungschef nicht innerhalb von vier Wochen gewählt, muss laut Verfassung der Landtagspräsident den Landtag auflösen. Theoretisch könnte die Ministerpräsidenten-Wahl also, wenn sie vorher nicht möglich ist, bis spätestens 3. Dezember noch erfolgen, bevor es eine Neuwahl geben müsste.

Parteigremien beraten in Berlin

5.05 Uhr: An diesem Morgen beraten in München und Berlin die Parteigremien über Konsequenzen aus dem Ergebnis der bayerischen Landtagswahl.

In München kommt die CSU-Spitze um Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer zusammen. Denkbar, dass dabei auch Konsequenzen wie ein Rücktritt Seehofers gefordert werden. Die CDU-Führung mit Kanzlerin Angela Merkel berät in Berlin über das weitere Vorgehen – wohl auch mit Blick auf die Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen. Im Anschluss wollen sich Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier äußern.

Die SPD macht es anders: Die Sozialdemokraten planen einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt von Parteichefin Andrea Nahles mit der bayerischen SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Nahles steht nach dem Ergebnis in München unter erheblichem Druck.

Das vorläufige amtliche Endergebnis

2.11 Uhr: Laut des vorläufigen amtlichen Endergebnisses kam die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 37,2 Prozent der Erst- und Zweitstimmen (2013: 47,7). Die SPD war so schlecht wie nie bei einer Landtagswahl und stürzte auf 9,7 Prozent ab (20,6) – das erste Mal unter die Zehn-Prozent-Marke in Bayern.

Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil hingegen verdoppelt und kamen auf 17,5 Prozent (8,6). Auch die Freien Wähler legten zu: auf 11,6 Prozent (9,0). Die AfD, die vor fünf Jahren nicht angetreten war, zieht mit 10,2 Prozent in den Landtag ein.

Die FDP schaffte nach einer Zitterpartie mit 5,1 (3,3) Prozent knapp den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,4 (63,6) Prozent so hoch wie seit 36 Jahren nicht mehr.

• Sonntag, 14. Oktober:

Grüße aus Italien: „Arrivederci Merkel“

21.00 Uhr: Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini sieht mit der Bayern-Wahl das „alte System“ in Europa abgewählt. „In Bayern hat der Wandel gewonnen und die Europäische Union hat verloren“, erklärte der Vize-Premier und Chef der rechten Lega. Es sei eine „historische Niederlage für die Christdemokraten und Sozialisten, während das erste Mal die Freunde der AfD in das regionale Parlament einziehen“, so Salvini. „Arrivederci Merkel, Schultz und Juncker.“

Grüne bleiben hartnäckig bei Koalitionsfrage

20.35 Uhr: Der bayerische Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann wirbt trotz des Widerstands in der CSU für eine pragmatische Arbeitsteilung in einer möglichen Koalition. Die beiden Parteien seien inhaltlich weit auseinander, sagt Hartmann in der ARD. „Aber ich glaube auch, man muss mal drüber nachdenken, ob man dieses ‘Das Beste aus beiden Welten’ vielleicht eines Tages zusammenbringen kann.“

Seehofer: Können gern über Personalwechsel reden

20.10 Uhr: CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer ist nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Bayern bereit zu einer Diskussion über personelle Konsequenzen. „Da können wir gerne drüber diskutieren“, sagte Seehofer am Sonntagabend im ZDF. Er werde das jedoch nicht an diesem Abend tun. „Natürlich habe ich als Parteivorsitzender auch Mitverantwortung für dieses Wahlergebnis.“ Darum sei klar, dass auch über ihn diskutiert werde.

Katrin Göring-Eckardt: „Ein historisches Wahlergebnis“

19.35 Uhr: Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat im Interview mit unserer Reporterin das Wahlergebnis der Grünen bei der Bayern-Wahl als „historisch“ bezeichnet.

CSU will nicht mit der AfD reden

19.18 Uhr: Der amtierende Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder (CSU), will mit „allen bürgerlichen Parteien“ Gespräche führen. Auch mit den Grünen und mit der SPD werde seine Partei reden. Gespräche mit der AfD lehne die Partei ab. Seine klare Priorität sei ein „bürgerliches Bündnis“, sagte Söder am Sonntagabend in München, ohne die Freien Wähler explizit zu nennen.

So reagieren Spitzenpolitiker auf das Wahlergebnis

18.59 Uhr: Hier haben wir die Reaktionen von Spitzenpolitikern zur Bayernwahl zusammengefasst.

AfD bejubelt „grandiosen Erfolg“

18.51 Uhr: AfD-Bundeschef Jörg Meuthen wertet das Resultat seiner Partei als „grandiosen Erfolg“. Dass es nicht zu mehr gereicht habe, liege auch daran, dass etwa die Freien Wähler eurokritische Positionen der AfD übernommen hätten. Koalitionsverhandlungen mit der CSU seien aus seiner Sicht nicht realistisch. Er warnt die CSU zudem vor Verhandlungen mit den Grünen.

Andrea Nahles: „Es muss sich etwas ändern“

18.40 Uhr: SPD-Vorsitzende Andrea Nahles spricht von einem „sehr schlechten Ergebnis für die SPD und die Volksparteien insgesamt“. Grund sei auch die „schlechte Performance der großen Koalition in Berlin“, so eine sichtlich zerknirschte Parteichefin. „Fest steht, es muss sich etwas ändern“, sagt Nahles.

SPD-Spitzenkandidatin schließt Rücktritt nicht aus

18.38 Uhr: Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende Natascha Kohnen schließt einen eigenen Rücktritt nicht aus. Man werde nach der Niederlage über alles reden und damit meine sie auch über alles, sagt Kohnen in München. Die SPD müsse den „tiefen Glauben an die Sozialdemokratie“ wieder herstellen und eine ganz klare Haltung zeigen. „Das wird kein einfacher Weg“, sagt Kohnen.

Ministerpräsident Söder gesteht Schmerzen ein

18.34 Uhr: Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) spricht von einem teils schmerzhaften Resultat. „Wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut, und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen“, sagt er. „Aber eines steht auch fest: Entgegen mancher Prognosen, entgegen mancher Diskussionen, mancher Kommentare - die CSU ist nicht nur stärkste Partei wieder geworden, sie hat auch den klaren Regierungsauftrag erhalten.“

18.29 Uhr: So könnte der neue Münchner Landtag aussehen:

Grüne und Freie Wähler zu Koalition bereit

18.20 Uhr: Kaum ist die Wahl gelaufen, da geht es schon um die Regierungsbildung. An Interessenten fehlt es nicht. Führende Landespolitiker von Grünen und Freien Wählern haben ihre Bereitschaft zu einer Regierungsbeteiligung in Bayern bekräftigt. Die Grünen wollten mitregieren, sagt der Landesvorsitzende Eike Hallitzky. „Wir können uns vorstellen, Verantwortung zu übernehmen“, erklärt FW-Generalsekretär Michael Piazolo.

Druck auf SPD-Chefin Nahles wächst schon

18.15 Uhr: Schon kurz nach den ersten Prognosen wächst der parteiinterne Druck auf SPD-Chefin Andrea Nahles. „Jetzt muss die Vorsitzende liefern“, sagt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Wer jetzt nicht begriffen habe, „dass der Abwärtstrend anhält, ist entweder ignorant oder gegenüber der Partei verantwortungslos“, sagt Mattheis, die Vorsitzende der Forums Demokratische Linke innerhalb der SPD ist. Der ehemalige Münchener Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) fordert „grundlegende Konsequenzen“ für seine Partei.

Lange Gesichter bei der CSU

18.11 Uhr: Bei der CSU gibt es lange Gesichter. Die absolute Mehrheit ist futsch, die Christsozialen müssen in eine Koalition. Die bayerische Bauministerin Ilse Aigner macht die Bundesregierung mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden der CSU. Die CSU sei auch im bundesweiten Trend mitgefangen, sagt die CSU-Politikerin im ZDF. Eine Personaldebatte lehnt sie zunächst ab.

Jubel auf der Wahlparty der Grünen

18.05 Uhr: Auf der Wahlparty der bayerischen Grünen bricht lautet Jubel aus, als die ersten Prognosen über die TV-Bildschirme flimmern. Sie sind die zweitstärkste Kraft im neuen Landtag „Das ist ein deutliches Signal für einen Politikwechsel, für eine andere Politik“, sagt die bayerische Grünen-Politikerin Claudia Roth. Auch Grünen-Chef Robert Habeck wertet das Ergebnis in Bayern als „Veränderungsauftrag“.

Hohe Wahlbeteiligung in München und Nürnberg

15.00 Uhr: Am frühen Nachmittag zeichnete sich weiter eine hohe Wahlbeteiligung ab. Für München wurde die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr einschließlich der Briefwähler mit 54,6 Prozent angegeben (2013: 49,7 Prozent). In Nürnberg lag sie – mit Briefwählern – um 12 Uhr bei 26,1 Prozent (2013: 21,2 Prozent). In den Wahllokalen sei wirklich einiges los, hieß es bei von der Stadt Nürnberg aus.

In Augsburg waren es 37,5 Prozent – ohne die Briefwähler. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren es gerade einmal 26,8 Prozent. In Ingolstadt stimmten bis 14 Uhr 33,5 Prozent der Wahlberechtigten ab – ebenfalls ohne Briefwähler. 2013 waren es zur gleichen Zeit weniger als 20 Prozent.

Spitzenkandidaten rufen Bürger zur Wahl auf

13.30 Uhr: Auch die Spitzenkandidatin der SPD, Natascha Kohnen, hat nun ihre Stimme abgegeben. Wie schon vorher Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rief sie die in Bayern lebenden Menschen auf, an die Wahlurnen zu gehen.

Ich habe gerade meine Stimmen abgegeben. Ich bitte Euch von ganzem Herzen: Geht heute wählen! Setzt ein Zeichen für ein demokratisches und solidarisches Bayern mit Euren Stimmen für die @BayernSPD. #Zeichensetzen #jetztgilts #ltwby18 pic.twitter.com/oKNFw1gXpp — Natascha Kohnen (@NataschaKohnen) October 14, 2018

Hohe Wahlbeteiligung am Vormittag

12.28 Uhr: Viele Wahllokale und Beobachter meldeten laut „BR“ eine leicht höhere Beiteiligung als bei der Landtagswahl 2013 und der Bundestagswahl 2017. Demnach lag die Wahlbeteiligung in München nach Angaben der Stadt um 10 Uhr bei 35 Prozent (mit Briefwählern).

Bei der Landtagswahl 2013 hatte die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt ein wenig darunter gelegen, bei 33,3 Prozent mit Briefwählern. In Nürnberg wurde die Wahlbeteiligung inklusive der Briefwähler bis 10 Uhr mit 10,9 Prozent angegeben. Im Jahr 2013 waren es 8,6 Prozent.

In Augsburg lag die Wahlbeteiligung um 10 Uhr bei 9,3 Prozent. Vielerorts wurde von einer erhöhten Nutzung der Briefwahl berichtet.

Grüne-Kandidatin Schulze in Wahlkabine

11.44 Uhr: Auch die Grünen-Kandidatin Katharina Schulze hat ihre Stimmen abgegeben. „Diese Schuhe haben mich durch #40Stundenund7Bezirke und jetzt ans Ziel gebracht - gerade wählen gewesen“, schrieb sie bei Instagram zu einem Bild, das ihre Sneaker zeigt. Umfragen zufolge könnten die Grünen 19 Prozent der Wählerstimmen gewinnen.

Zahlen zur Landtagswahl

11.05 Uhr: Und hier noch einmal ein paar wichtige Zahlen zur Bayern-Wahl: Dem Landtag gehörten zuletzt 180 Parlamentarier an – wobei die CSU mit 101 Abgeordneten die absolute Mehrheit hatte. SPD, Freie Wähler und Grüne bildeten zusammen die Opposition. Bei der Wahl am 15. September 2013 war die CSU auf 47,7 Prozent der Stimmen gekommen, die SPD landete bei 20,6 Prozent, die Freien Wähler holten 9,0 Prozent und die Grünen 8,6 Prozent.

Auch am heutigen Sonntag werden wieder 180 Mandate vergeben, 91 direkt in den einzelnen Stimmkreisen, 89 über die Listen in den insgesamt sieben Regierungsbezirken. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Zahl im neuen Landtag wegen erwarteter Überhangmandate für die CSU und dann anfallender Ausgleichsmandate für die anderen Parteien deutlich steigen könnte.

Söder gibt seine Stimme ab

10:23 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat gemeinsam mit seiner Frau Karin seine Stimme in Nürnberg angegeben. „Die Wahl ist ein wichtiges Recht“, sagte Söder. Es gehe um ein stabiles Bayern.

„Jetzt heißt es abwarten und erholen, Ruhe und Kraft genießen“, sagte Söder. Bevor er am Nachmittag nach München fahre, werde er „jetzt spazieren gehen“. Auf die Frage, ob er sich vor dem Ergebnis fürchte, betonte er: „Wir haben alles gemacht, gekämpft.“

Zuvor hatte auch schon der Spitzenkandidat der Grünen, Ludwig Hartmann, gewählt.

Markus Söder und seine Frau Karin bei der Stimmabgabe. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Landtagswahl in Bayern hat begonnen - CSU befürchtet Absturz

8.00 Uhr: Die Wahl hat begonnen. In dem nach Einwohnern zweitgrößten deutschen Bundesland sind knapp 9,5 Millionen Bürger bis 18 Uhr zur Stimmabgabe aufgerufen. Umfragen zufolge droht der CSU mit einem Absturz auf 33 bis 35 Prozent das schwächste Ergebnis seit mehr als 60 Jahren.

Die Partei regiert Bayern seit einem halben Jahrhundert fast ununterbrochen allein. 2013 eroberte die CSU mit 47,7 Prozent der Stimmen die Mehrheit der Landtagssitze zurück, die sie fünf Jahre zuvor erstmals seit Jahrzehnten verloren hatte.

• Samstag, 13. Oktober:

Habeck entschuldigt sich für Äußerung zur Bayern-Wahl

11.43 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für eine Äußerung zur bayerischen Landtagswahl entschuldigt, mit der er der bisherigen CSU-Alleinregierung einen demokratischen Charakter abgesprochen hatte. Bei Twitter hatte er angesichts der für die CSU verheerenden Umfragewerte vorausgesagt, dass ihre Alleinherrschaft beendet werde. „Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern“, fügte er hinzu und erntete damit im Netz viel Kritik. Auch die CSU-Alleinregierung sei demokratisch gewählt und habe nach demokratischen Maßstäben regiert, war ihm vorgehalten worden.

Darauf reagierte Habeck am Samstag und räumte ebenfalls auf Twitter ein, „lasch formuliert“ zu haben.

Ich habe gestern dieses Video gepostet. Zwischen zwei gehetzten Terminen schnell aufgenommen. Dabei habe ich lasch formuliert. Und die Kritik daran nehm ich an. Das war im Wahlkampffieber einer zu viel. Sorry dafür! Also morgen wählen gehen für eine lebendige, frische Demokratie! https://t.co/Lo592eDeOY — RobertHabeck (@RobertHabeck) October 13, 2018

SPD in Bayern hofft auf unentschlossene Wähler

7.20 Uhr: SPD-Chefin Andrea Nahles und die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen schwören ihre Anhänger auf den Wahlkampf-Endspurt bis zum Sonntag ein. „Ich glaube, dass sich die Leute immer später entscheiden. Die letzten Stunden werden deshalb entscheidend sein“, sagte Nahles am Freitag in Schweinfurt. Laut Umfragen müssen die Sozialdemokraten am Sonntag in Bayern mit schweren Verlusten rechnen. In Umfragen lag die SPD zuletzt zwischen 10 und 12 Prozent.

• Freitag, 12. Oktober:

Söder gibt sich selbstkritisch

15.11 Uhr: Kurz vor der Landtagswahl hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) selbstkritisch zu seinem bisherigen politischen Führungsstil geäußert. „Ich gebe aber zu, die Rolle des Landesvaters nach sechs Monaten ist noch nicht so einfach“, sagte er am Freitag dem Sender n-tv.

„Selbst eine normale Vaterschaft braucht neun Monate. Also werbe ich einfach um die Zukunft und die Chance, das Land weiterführen zu können.“ Söder betonte aber auch, dass er inhaltlich mit der Arbeit von sich und seiner CSU-Regierung sehr zufrieden sei: „Ich glaube, dass wir das gar nicht schlecht gemacht haben“.

Was sind die Folgen der Bayernwahl? Merkel antwortet ausweichend

14.35 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich ausweichend zur Frage nach möglichen Konsequenzen der bayerischen Landtagswahl auf die Stabilität ihrer großen Koalition geäußert.

„Zu Sonntag kann ich nur sagen, dass ich mir natürlich ein gutes Ergebnis für die CSU wünsche“, sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit dem slowenischen Regierungschef Marjan Sarec in Berlin auf die Frage, ob sie Auswirkungen der Landtagswahl auf die Stabilität der Regierung in Berlin befürchte.

Merkel ergänzte: „Ich weiß, dass wir in nicht ganz einfachen Zeiten leben. Und ansonsten warte ich auf das Ergebnis.“

• Donnerstag, 11. Oktober:

Jeder Zweite in Bayern vor der Wahl noch unentschlossen

10.43: Noch ist nichts entschieden: Jeder zweite Wahlberechtigte ist in Bayern laut einer Umfrage noch unentschlossen. In einerveröffentlichten Erhebung des Instituts GMS gaben 53 Prozent an, ihre Wahlteilnahme oder Wahlabsicht sei noch unsicher. Der Anteil ist im Vergleich zu den vergangenen Wochen sogar leicht gestiegen

• Mittwoch, 10. Oktober:

CSU in Umfragen weiter im Tief - Grüne obenauf

9.26 Uhr: Die CSU verliert kurz vor der Wahl weiter an Boden. Immer mehr Umfrageinstitute sehen die Partei auf Tiefflug. Laut dem ZDF-Politbarometer muss die Partei mit großen Verlusten rechnen.

Wenn schon jetzt die Wahl zum Landtag wäre, dann käme die CSU zurzeit auf 34 Prozent (minus 1 im Vergleich zur Vorwoche), die SPD auf 12 Prozent (unverändert), die Freien Wähler auf 10 Prozent (unverändert), die Grünen auf 19 Prozent (plus 1), die FDP auf 5,5 Prozent (unverändert), die Linke auf 4 Prozent (minus 0,5) und die AfD auf 10 Prozent (unverändert). Die anderen Parteien lägen zusammen bei 5,5 Prozent (plus 0,5).

Dies gesamten Umfrageergebnisse:

CSU: 34 Prozent (-1)

Grünen: 19 Prozent (+1)

AfD: 10 Prozent (-)

Freie Wähler: 10 Prozent (-)

SPD: 12 Prozent (-)

FDP: 5,5 Prozent (-)

Linke: 4 Prozent (-0,5)

CSU kann nur mit Grünen oder AfD in Bayern regieren

11.04 Uhr: Die CSU hätte nach der Landtagswahl in Bayern am Sonntag einer Umfrage zufolge rechnerisch nur mit den Grünen oder der AfD eine Regierungsmehrheit.

In allen anderen Konstellationen würde nur ein Dreier-Bündnis für eine absolute Mehrheit im Freistaat reichen, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung. Die bislang allein regierende CSU hat allerdings eine Koalition mit der rechtsgerichteten AfD ausgeschlossen. Das sind die wichtigsten Fakten zur Bayern-Wahl.

Die gesamten Umfrageergebnisse:

CSU: 33 Prozent

33 Prozent Grünen: 18 Prozent

18 Prozent AfD: 14 Prozent

14 Prozent Freie Wähler: 11 Prozent

11 Prozent SPD: 10 Prozent

10 Prozent FDP: 5,5 Prozent

5,5 Prozent Linke: 4,5 Prozent

Schon die Bundestagswahl 2017 war ein Einschnitt in Bayern. Die lange Zeit unangefochtene CSU war um mehr als 10 Punkte auf 38,8 Prozent der Zweitstimmen abgestürzt.

Ärger über Seehofer und CSU in Bundespolitik

Die Hoffnungen auf einen großen Erfolg bei der Landtagswahl scheinen indes nicht zu groß zu sein: Die CSU hat sich schon auf eine Wahlpleite eingerichtet , im Hintergrund geht es bereits um Postenwechsel im Falle einer Niederlage. Die Sorge ist nicht unberechtigt: In Umfragen war die CSU zuletzt abgestürzt.

Als Grund für die schlechten Umfragewerte führen Experten mehrere Gründe an: Da wäre einerseits das interne Machtspiel zwischen Parteichef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder. Aber auch das Verhalten der CSU und ihres Parteichefs in der Bundespolitik wie etwa im Asylstreit oder auch in der Causa Maaßen verärgert viele Wähler in Bayern.

(bekö/W.B./les/dpa)