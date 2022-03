Benzin und Diesel teuer: Spritpreise 2022 - Tipps für Kauf auf Vorrat

Angesichts des Ukraine-Krieges brechen die Preise an den Zapfsäulen immer neue Rekorde: Von der ersten auf die zweite Märzwoche sprang der Preis für Diesel um knapp 40 Cent auf durchschnittlich 2,150 Euro pro Liter. Erstmals ist Diesel damit teuer als Benzin, das allerdings mit 2,103 Euro je Liter ebenso die Geldbeutel der Autofahrer belastet.

Weil sich die Preisspirale noch weiter nach oben schrauben könnte, dürften sich viele die Frage stellen: Wie umgehen mit den Preisschocks an den Tankstellen? Ergibt es Sinn, den Treibstoff auf Vorrat zu kaufen und wie lange hält er sich überhaupt? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Benzin und Diesel auf Vorrat: Gibt es Grenzen?

Ja, denn die beiden Treibstoffe sind sogenannte Gefahrengüter, weil sie leicht entzündlich und explosiv sind. Im eigenen Fahrzeug dürfen höchstens Kanister bis zu 60 Liter lagern. Insgesamt darf man die Menge von 240 Liter Treibstoff pro Fahrzeug nicht überschreiten, es sind also höchstens vier dafür vorgesehene Kanister erlaubt.

"Um eine Gefährdung für die Insassen möglichst gering zu halten, sollte der Kanister so weit wie möglich von den Personen im Fahrzeug entfernt, also am besten im Kofferraum, gesichert verstaut werden", schreibt der ADAC auf seiner Website. Die Empfehlung der Fachleute: Am besten nicht mehr als 10 Liter Reserve-Kraftstoff im eigenen Auto mitführen.

Auch die Lagerung in der privaten Kleingarage ist erlaubt, unterliegt aber ebenfalls strengen Bestimmungen. Diese sind in den Landesverordnungen der Bundesländer festgelegt und sie ähneln sich: Die Garagenverordnung von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel deckelt die Menge bei 20 Litern Benzin und 200 Litern Diesel. Für den Keller gilt: Im gesamten Keller dürfen nur 20 Liter Benzin oder Diesel gelagert werden, etwa wenn die Abteile wie oft nur durch Holzbretter getrennt voneinander sind.

Kraftstoff auf Lager: Wie lange sind Benzin und Diesel haltbar?

In ihrer Haltbarkeit unterscheiden sich die beiden Treibstoffe. Grundsätzlich gibt es nicht wie bei Lebensmitteln ein Mindesthaltbarkeitdatum, weil die Art der Lagerung eine Rolle spielt. Diesel ist auch bei Lagerung in Kanistern nur wenige Monate haltbar, wie ADAC-Experte Johannes Boos "impulse" sagte. Anders hingegen sieht es bei Benzin aus. "Luftdicht gelagert zeigt das selbst nach 20 Jahren keine Veränderungen", wird Boos zitiert. (les)

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.morgenpost.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de