Curevac: Impfstoff-Zulassung verzögert sich – aus paradoxen Gründen

In Großbritannien steigen die Infektionszahlen wieder an und vor allem die indische Variante (Delta-Mutation) verbreitet sich rasant. Was es mit der Mutation auf sich hat, sehen Sie im Video.

Der Impfstoff der Tübinger Firma Curevac galt einmal als große Hoffnung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. 225 Millionen Dosen des mRna-Vakzins hat die EU bestellt, im Juni war die Zulassung angepeilt.

Doch die Impfkampagnen der Mitgliedstaaten werden wohl noch eine Zeit lang ohne den Impfstoff mit dem Namen CVnCoV auskommen müssen. In den internen Lieferprognosen der Bundesregierung etwa taucht das Vakzin derzeit nicht mehr auf. Eigentlich hätten bis Ende Juni 1,4 Millionen Dosen an Deutschland geliefert werden sollen, bis Ende September 9,4 Millionen und im letzten Quartal 28,9 Millionen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Dienstagabend bestätigte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) einen "Business Insider"-Bericht, nachdem "nicht vor August" mit einer Zulassung zu rechnen ist. Der Grünen-Politiker erklärte, dass es bei der von Curevac durchgeführten klinischen Studie zu dem Vakzin "Komplikationen" gebe.

Curevac-Zulassung: Keine Auswirkungen auf Lieferzusagen erwartet

Eine Curevac-Sprecherin sagte unserer Redaktion dazu: "Wir erwarten derzeit weitere Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit unseres Impfstoffkandidaten CVnCoV im Laufe des Junis." Sobald diese Daten vorlägen, werde Curevac sie bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA einreichen. Das rollierende Zulassungsverfahren läuft dort bereits seit dem 12. Februar.

Wann mit einer Zulassung des Vakzins zu rechnen ist, konnte Curevac nicht sagen. Die EMA habe bereits umfangreiche Daten zu CVnCoV erhalten. "Leider können wir keine Aussagen zu dem Zulassungsprozess innerhalb der EMA machen", so die Sprecherin. Auch habe das Unternehmen keinen Zugang auf die Daten aus der Studie, sondern werde vom Data Safety Monitoring Board (DSMB), einer unabhängigen Expertengruppe zur Überwachung klinischer Studien, lediglich darüber informiert, dass die Studie und die Auswertung weiterer Fälle fortgesetzt würden.

Zumindest ein wenig Zuversicht scheint bei dem Tübinger Hersteller aber erhalten geblieben. Auswirkungen auf vorliegende Bestellungen werde der Zulassungsprozess nicht haben. "Unsere Priorität liegt nach wie vor darin, unseren Vertrag mit der Europäischen Union zur Bereitstellung von 225 Millionen Impfstoff-Dosen zu erfüllen, die sich auf 2021 und 2022 aufteilen."

Kreuzimpfung gegen Covid-19: Besserer Schutz, stärkere Reaktion? Kreuzimpfung gegen Covid-19: Besserer Schutz, stärkere Reaktion?

Zulassung von Curevac: Unerwartete Komplikationen bei der Studie

Die von Landesgesundheitsminister Lucha angesprochenen "Komplikationen" bei der entscheidenden Phase-3-Studie, die über eine Freigabe von CVnCoV entscheidet, ergeben sich – ausgerechnet – auch aus den voranschreitenden Impfkampagnen und dem Pandemieverlauf. Immer mehr Menschen werden gegen das Coronavirus immun – sei es durch Impfung oder weil sie eine Infektion ausgeheilt haben und deswegen Antikörper gegen den Erreger ausgebildet haben.





Das führt dazu, dass unter den rund 36.500 Teilnehmenden der in Europa und Lateinamerika durchgeführten Studie bislang lediglich 59 bestätigte Corona-Fälle aufgetreten sind. "Gemäß Studienprotokoll ist eine finale Wirksamkeitsanalyse der Phase-3-Studie bei 160 PCR-bestätigten COVID-19-Fällen vorgesehen", sagte die Curevac-Sprecherin unserer Redaktion. In anderen Worten: Der Studie fehlen derzeit die Covid-Fälle.

Wissenschaftsjournalist Volker Wildermuth erklärte im "Deutschlandfunk" am Montag noch weitere Probleme, die die Studie derzeit plagen. Einerseits: Es müsse geklärt werden, ob die Gruppe der Geimpften unter den Studienteilnehmenden deutlich weniger von Covid-19 betroffen gewesen sei, als die der Placebogruppe. "Da müssen noch viele Daten zusammenkommen", so Wildermuth.

Andererseits sei es gerade wegen der laufenden Impfkampagnen in Europa und Lateinamerika für viele Menschen nicht mehr so attraktiv, an einer Studie teilzunehmen. Die Inzidenzen sinken und die Teilnahme garantiert nicht, dass ein wirksamer Impfstoff verabreicht wird. Die Wirksamkeit wird in der Studie ja erst geprüft, zudem besteht die realistische Chance, dass ein Placebo verabreicht wird.

Zulassung von CVnCoV: Es gibt Lichtblicke

Auch wenn der Impfstoff in den Impfkampagnen fehlt, allein in Deutschen Arztpraxen sind es laut Bundesgesundheitsministerium in der nächsten Woche rund 400.000 Dosen weniger als erwartet, es gibt ein paar Hoffnungsschimmer: "Da sich die Covid-19-Fälle in beiden Studienregionen kontinuierlich ansammeln, rechnet Curevac aktuell noch im Juni mit einem Update zur Wirksamkeitsanalyse", sagte die Sprecherin unserer Redaktion.

Und zumindest scheint es keine Hinweise zu geben, dass der Impfstoff CVnCoV gefährlichen Nebenwirkungen auslöst – sonst hätte das DSMB die Phase-3-Studie nicht weiterlaufen lassen.

Außerdem hat die lange Laufzeit der Studie auch einen Vorteil. Weil sich seit Beginn der Studie im Februar immer mehr Virusvarianten auf dem Globus verbreitet haben, könnte die Untersuchung bereits Hinweise auf die Wirksamkeit gegen die bisher bekannten Mutationen liefern.

Lesen Sie außerdem: Corona weltweit – Wo die Infektionszahlen jetzt erst anziehen

Das Viren-Genom der Covid-19-Fälle innerhalb der Studie werde aktuell aufgeschlüsselt, um Erkenntnisse zur Ergänzung der erwarteten Wirksamkeitsdaten zu liefern, so die Curevac-Sprecherin. Der Hersteller sei überzeugt, dass "unser COVID-19-Impfstoffkandidat der ersten Generation, CVnCoV, einen wichtigen Beitrag zu den existierenden Pandemie-Impfprogrammen leisten wird".