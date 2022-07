Hitzeschock: Kinder-Wandergruppe bricht am Brocken zusammen

Rettung in der Not am Brocken: Eine Jugend-Wandergruppe musste bei großer Hitze ihre Wanderung unterbrechen. Fünf Kinder kamen ins Krankenhaus.

Großer Schock für eine Jugend-Wandergruppe im Harz. Am bisher heißesten Tag des Jahres war eine Gruppe aus 19 Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 18 Jahren auf dem Weg zum Brocken unterwegs. Die Temperaturen betrugen um die 30 Grad.

Wie der Malteser Hilfsdienst bei Facebook berichtet, erlitten mehrere Kinder Anzeichen einer Hitzeerschöpfung. Als zahlreiche Rettungskräfte eintrafen, zeigte sich, dass 16 Teilnehmer der Wandergruppe betroffen waren und bei großer Wärmebelastung und starkem Sonnenschein körperlich extrem belastet waren.

Warum genau die Kinder und Jugendlichen solche schweren Erschöpfungserscheinungen zeigten, war laut Polizei zunächst unklar. Ein Erwachsener hatte die Gruppe begleitet. Möglich sei, dass die Kinder zu wenig tranken oder die Wetterlage falsch einschätzten.

Unter dem Stichwort „Massenanfall mit Verletzten“ eilten neben dem Malteser Hilfsdienst auch Kräfte von DLRG, DRK, ASB und den örtlichen Feuerwehrwehren an den Einsatzort, so dass in kurzer Zeit ausreichend Rettungsmittel an der Brockenstaße bereitstanden.

Ein Großteil der Kinder konnte ambulant betreut werden, fünf mussten ins Krankenhaus transportiert werden.

