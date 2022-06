Spektakuläre Verfolgungsfahrt mit 2,6 Promille im Harz

In der Nacht zum Sonntag hat sich die Polizei eine Verfolgungsfahrt mit einem betrunkenen 35-Jährigen geliefert. Eine Frau hatte die Polizei auf die auffällige Fahrweise des Mannes in Wernigerode aufmerksam gemacht, teilte die Behörde mit. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, entzog sich dieser der Kontrolle und setzte zur Flucht an. Mehrere Funkstreifenwagen konnten schließlich gegen 5 Uhr den Mann stoppen.

Bei der Kontrolle des Autofahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,57 Promille an. Außerdem wurde der Mann per Haftbefehl gesucht. Aufgrund seines Zustandes wurde der 35-Jährige vorerst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Vollstreckung eines Haftbefehls soll nach Entlassung aus der Klinik folgen.

Eine 21-jährige Autofahrerin ist in Haldensleben (Börde) mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Beim Abbiegen habe sie am Samstag innerorts die Kontrolle über den Wagen verloren, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei dem Aufprall erlitt die Fahrerin eine Kopfverletzung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten ermitteln nun gegen die Frau wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

