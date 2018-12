Zusatzbeitrag niedriger - diese Krankenkassen werden günstiger

Das Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung hilft ab Januar 2019 vielen Versicherten in Deutschland. Über die Auswirkungen berichtet die Zeitschrift „Finanztest“ in ihrer neuen Ausgabe. 18 Kassen wollen die Zusatzbeiträge senken.Die Zeitschrift...