Krieg um Taiwan? Europa muss sich besser wappnen

Taiwaner- Wir hätten keine Chance, uns gegen China zu verteidigen

Das mehrtägige chinesische Militärmanöver in der Straße von Formosa schürt die Angst der Menschen auf der taiwanischen Inselgruppe Matsu vor einem möglichen Krieg. "Wir hätten keine Chance gegen Chinas Waffen, wenn es zu einem Krieg käme", sagt ein Bewohner des Archipels. "Say the Russia-Ukraine war, that's terrifying. I feel very emotional seeing the people there become destitute and homeless. Because war has a tremendous impact on people, especially common people like us," Lin says.

Video: Politik, Wissenschaft, Technik, Forschung, Krise, Krieg, Konflikt