Trump droht mit "Tod und Zerstörung" - falls er angeklagt wird

Im Vorfeld einer möglichen strafrechtliche Anklage wegen illegal verbuchter Schweigegeld-Zahlungen an einen Porno-Star werden die Attacken von Ex-Präsident Donald Trump auf die Justiz immer aggressiver und im Ton gewalttätiger. Auf seinem Kommunikationsportal "Truth Social" deutete Trump am Freitag an, dass es im Falle einer Anklage durch eine von Staatsanwalt Alvin Bragg instruierte Geschworenen-Jury ein Blutbad in Amerika geben könnte.

Trump has today issued repeated stochastic terrorist calls for his cult to "remove" the "animal" Alvin Bragg - and use a baseball bat.@DHSgov and @TheJusticeDept need to arrest him, today. No perp walk, no bail.



He's trying to get this man killed. Period. Enough. pic.twitter.com/HDEHEOBrQC — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) March 23, 2023

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema: Trump: Mögliche Anklage gegen ihn verzögert sich weiter

Trump spricht von "Tod & Zerstörung": Erinnerungen an den Sturm aufs Kapitol

Wörtlich schrieb Trump, dass es bei den "falschen Vorwürfen" gegen ihn "potenziell" zu "Tod & Zerstörung" kommen könne, "was katastrophal für unser Land wäre". Bragg, der bisher keine klaren Signale gegeben hat, ob und wann eine Anklage erfolgt, wurde von Trump als "degenerierter Psychopath" verunglimpft. In einem anderen Social-Media-Post hatte Trump ein Foto von sich neben Bragg geschnitten. Darauf hält er offenbar in Anlehnung an den Hollywood-Film "The Untouchables", in dem Al Capone (Robert de Niro) auf grausame Weise einen Mafioso erschlägt, in eindeutiger Weise einen Baseballschläger in der Hand. In sozialen Medien wird die von Trump erzeugte Eskalation als "brandgefährlich" bezeichnet.

Lesen Sie auch: Vermisstes Trump-Porträt gefunden – Fundort überrascht

Der Ex-Präsident wolle damit indirekt an rechtsextremistisch-nationalistische Kreise appellieren, für ihn Gewalt anzuwenden, sagte George Conway, Ex-Mann der früheren Trump-Beraterin Kellyanne Conway. In demokratischen Kreisen wird die Forderung laut, dass die Republikaner diese "Grenzüberschreitung" unmissverständlich verurteilen müssen. Andernfalls könne es wie beim Sturm aufs Kapitol in Washington im Januar 2021, als Trump seine Anhänger aufrief, "wie die Hölle zu kämpfen" (gegen die Anerkennung des Wahlsieges von Joe Biden) in naher Zukunft zu Toten kommen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de