"Team Jorge": Geheimfirma manipuliert offenbar weltweit Wahlen

Berlin Eine israelische Firma manipulierte offenbar weltweit Wahlen mit Hilfe von gezielten Desinformationskampagnen. Was bislang bekannt ist.

Ein geheim agierendes Unternehmen aus Israel, das sich selbst "Team Jorge" nennt, soll offenbar weltweit Wahlen mit Desinformationskampagnen manipulieren. Das haben internationale Recherchen mehrerer Redaktionen ergeben. Beteiligt waren unter anderem der "Spiegel", ZDF, "Zeit", "Guardian", die "Washington Post" und "Le Monde".

Demnach hacke "Team Jorge" Politikerinnen und Politiker und steuere Desinformations- und Lügenkampagnen in mehreren Sozialen Netzwerken. Damit soll der Ausgang von Wahlen beeinflusst werden. Kunden des Unternehmens kämen aus Wirtschaft und Politik und sind offenbar bereit viel Geld für die Dienste von "Team Jorge" zu zahlen. Es soll in einigen Fällen um Millionenbeträge gehen.

Spionage: "Team Jorge" machte wohl gemeinsame Sache mit Cambridge Analytica

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben in 33 Wahlen aktiv gewesen sein und 27 davon erfolgreich manipuliert haben. Betroffen seien Länder in Europa, Afrika, Süd- und Zentralamerika und die USA. Bei dem Chef des Unternehmens handelt es sich um den israelischen Geschäftsmann und Ex-Mitglied einer Spezialeinheit des israelischen Militärs, Tal Hanan. Die Mitarbeiter seien häufig ehemalige Agenten und Soldaten der israelischen Armee.

"Team Jorge" arbeitete offenbar auch mit Cambridge Analytica zusammen. Das Unternehmen wurde weltweit bekannt, als durchsickerte, dass es Donald Trump zu seinem Wahlsieg 2016 verhalf. Dafür missbrauchte das Unternehmen die Daten von Millionen von Facebook-Nutzern. (lro)

