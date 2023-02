Strack-Zimmermann beim Karneval als Vampir: "Weil ich die Allergeilste bin"

Berlin / Aachen Außenministerin Baerbock bekam in Aachen den "Orden wider den tierischen Ernst". FDP-Politikerin Strack-Zimmermann stahl ihr die Show.

Musik, Alaaf und Frauenpower: In einer Art Vampir-Kostüm trat FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei der Verleihung zum "Orden wider den tierischen Ernst" des Aachener Karnevalsvereins (AKV) auf.

Mit wild hochtoupierten Haaren und schwarzem Umhang knöpfte sie sich die Männer vor – insbesondere CDU-Chef Friedrich Merz, der ukrainische Flüchtlinge als „Sozialtouristen“ und Söhne von Migranten als „kleine Paschas“ bezeichnet hatte.

Strack-Zimmermann: „Von Kopf bis Fuß ganz formidabel"

Beim Karneval blieb Strack-Zimmermann bei der markigen Linie: „Von Kopf bis Fuß ganz formidabel, ohne Zweifel ministrabel, in jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin“, so führte sich die Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf ein.

Es gab aber auch ernste Töne: Außenministerin Annalena Baerbock schafften den Spagat zwischen närrischem Frohsinn und bedrohlicher Weltlage. Es sei derzeit nicht leicht, die Zuversicht und den Humor zu bewahren, sagte die 42-jährige Grünen-Politikerin am Samstagabend in ihrer mit viel Applaus bedachten Ritterrede im ausverkauften Aachener Eurogress in Nordrhein-Westfalen. Der AKV würdigt Baerbock mit dem Preis als „moderne Ritterin im besten Sinne“, die sich für Frieden, Demokratie und Menschenrechte eingesetzt.

Sie habe lange überlegt, ob es richtig sei, zu feiern und zu lachen, während Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führe, sagte Baerbock. Der Karneval stehe aber dafür, dass man trotz hartem Streit in der Sache immer menschlich bleiben und übereinander und vor allem miteinander lachen könne, betonte sie bei ihrem ebenso ironischen wie nachdenklichen Auftritt im Narrenkäfig. „Ich glaube, es ist unsere Menschlichkeit, die uns stark macht in unserer Antwort auf diesen zynischen Krieg.“

Als Leopard verkleidet wollte Baerbock nicht kommen aus Sorge, „dass mir das Kanzleramt wochenlang keine Reisegenehmigung erteilt“ – also entschied sie sich für einen schwarzen Hosenanzug und Narrenkappe. Wie nie zuvor in der Geschichte der Ordensverleihungen hatten vor dem mit Politprominenz gespickten Publikum vor allem Frauen das Sagen: Die Laudatio hielt Vorjahresritterin Iris Berben, Moderatorin des Abends war Sandra Maischberger. Baerbock sprach über „feministische Außenpolitik“, kritisierte den niedrigen Frauenanteil in der FDP und nahm den Umstand aufs Korn, dass sie unter den nun 73 Ordensrittern seit 1950 erst die achte Frau ist – und die erste „grüne Frau“.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (2. v. l., Bündnis 90/Die Grünen) bei ihrer Ernennung zur Ritterin zusammen mit (v. l.) Schauspielerin Iris Berben, Politiker Lars Klingbeil (SPD) und Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) auf der AKV-Festsitzung (Aachener Karnevalsverein) anlässlich der 73. Verleihung des Orden – Wider den tierischen Ernst – im Eurogress in Aachen. Foto: IMAGO / Panama Pictures

Viel Applaus für seine Büttenrede erhielt der unverkleidete SPD-Chef Lars Klingbeil, der sich selbstironisch als niedersächsischen Karnevalsneuling und „persönliches Integrationsprojekt“ outete, gegen die politische Konkurrenz austeilte und anschließend auf einer Ukulele spielte. Er sei Norddeutscher und Vorsitzender der SPD, „da hast du mit Spaß nun echt nicht viel am Hut“. Ins Kanzleramt seien die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz durch ein einfaches Rezept gekommen: „Wir haben uns einfach mal nicht gestritten.“

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul, CDU, sprach in rot-grüner Funkenuniform und dankte den bei der Räumung von Lützerath eingesetzten Polizisten für ihren Einsatz.

Ein Orden für prominente Persönlichkeiten mit Humor und Menschlichkeit

Auch Comedy unter anderem mit Guido Cantz und Kabarett mit Wilfried Schmickler als Kaiser Karl der Große gehörten zum Programm. Der „Orden wider den tierischen Ernst“ wird seit 1950 jährlich an prominente Persönlichkeiten mit Humor und Menschlichkeit verliehen, häufig an Politikerinnen und Politiker. Zu den früheren Preisträgern zählen etwa die Politiker Konrad Adenauer (CDU), Hans-Dietrich Genscher (FDP), Cem Özdemir (Grüne) und Gregor Gysi (Linke). (kat/dpa)

