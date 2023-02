Spionage-Ballon über den USA sorgt für Schließung von Flughäfen

Nach der Entdeckung eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA ist nun nach Pentagon-Angaben ein zweiter Ballon über Lateinamerika aufgetaucht. Die Regierung in Peking warf "einigen Politikern und Medien in den USA" vor, den Vorfall als Vorwand zu benutzen, "China anzugreifen und zu verleumden".

Seit mehreren Tagen sorgt ein mutmaßlicher Spionage-Ballon aus China in den USA für Wirbel. Am Donnerstag war die Entdeckung des Spionage-Ballons, der die Größe von drei Bussen hat, publik geworden. Nun haben die Behörden in den Vereinigten Staaten als Reaktion auf die Sichtung drei Flughäfen im Osten des Landes geschlossen.

Reaktion auf chinesischen Spionage-Ballon: USA schließen drei Flughäfen

"Um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen", seien die An- und Abflüge an drei Flughäfen in den Bundesstaaten South und North Carolina unterbrochen worden, teilte die Luftfahrtbehörde am Samstag mit. Betroffen sind die Flughäfen in:

Wilmington

Myrtle Beach

Charleston

Vor allem der Flughafen in Charleston ist mit einem jährlichen Passagieraufkommen von rund 4,5 Millionen Menschen für die Luftfahrt innerhalb der USA von Bedeutung. Zum Vergleich: Ein ähnlich hohes Passagieraufkommen hat in Deutschland der Flughafen Köln/Bonn. Die Flughäfen in Myrtle Beach und Wilmington sind deutlich kleiner.

USA: Grund für Flughafen-Schließung nicht bekannt

Warum die drei Flughäfen geschlossen wurden, ist bisher nicht bekannt. Für Spionage-Attacken könnte der Flughafen von Charleston aber durchaus interessant sein, da die US Air Force ihn für militärische Zwecke nutzt. Lesen Sie auch: Chinesischer Spionage-Ballon – Muss Deutschland reagieren?

Die USA gehen davon aus, dass der aus China stammende Ballon für Spionagezwecke eingesetzt wird. "Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte", zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen Pentagon-Vertreter. China weist entsprechende Vorwürfe zurück und beteuert, dass der Ballon für Forschungszwecke eingesetzt werde und vom Weg abgekommen sei. Mehr dazu: Spionage-Ballon aus China über den USA – Biden erwog Abschuss

(nfz/afp)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de