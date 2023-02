Spionage-Vorwurf: US-Außenminister verschiebt China-Reise

Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Ein Abschuss wurde verworfen, weil dadurch Menschen am Boden gefährdet werden könnten.

Trotz Chinas ungewöhnlicher Entschuldigung für den Zwischenfall mit einem mutmaßlichen Spionage-Ballon, der über den USA gesichtet wurde, wird US-Außenminister Antony Blinken nicht wie geplant am Sonntag nach Peking reisen, um an einer Verbesserung der gereizten amerikanisch-chinesischen Beziehungen zu arbeiten. Das Außenministerium in Washington kündigte die Absage am Freitagvormittag ohne nähere Erläuterung an.

Zuvor hatten mehrere republikanische Senatoren die Regierung von Präsident Joe Biden gedrängt, Peking nicht mit einem politischen Spitzenbesuch zu würdigen, wenn die Großmacht so „dreist” in den amerikanischen Luftraum eindringt und die „Souveränität” der Vereinigten Staaten gefährde.

Beispielloser Affront: Peking entschuldigt sich, Washington aufgebracht

Unmittelbar zuvor hatte das Außenministerium in Peking erklärt, dass es sich bei dem Ballon um ein Fluggerät für vorwiegend zivile und meteorologische Forschungs-Zwecke gehandelt habe, das aufgrund starker Winde aus Versehen in den US-Luftraum eingedrungen sei. China drückte offiziell sein „Bedauern” über den Vorfall aus, der seit Donnerstagabend das politische Washington auf die Zinne bringt. Ein Kotau, der in dieser Form historisch beispiellos ist. Dennoch gab sich die Regierung in Washington damit nicht zufrieden.

Das US-Verteidigungsministerium hat die Kategorisierung des bereits vor einigen Tagen in den US-Luftraum eingedrungenen Ballons, der dem Vernehmen nach in zirka 20 Kilometer Höhe zuletzt über dem US-Bundesstaat Montana gesichtet wurde, bisher nicht bestätigt. Das Pentagon wollte dazu am Freitag gegen 18 Uhr MEZ eine Presse-Konferenz geben.

Regierungsoffizielle waren bis zuletzt besonders beunruhigt, weil rund um den Luftwaffenstützpunkt Malmstrom/Montana Abschuss-Basen für 150 atomare Interkontinental-Raketen liegen.

