Maskenpflicht im ÖPNV: Das gilt in Ihrem Bundesland

Berlin. Die Maskenpflicht im ÖPNV ist aufgehoben – gleiches gilt für den Fernverkehr. Lesen Sie hier, was jetzt in den einzelnen Ländern gilt.

Die Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wurde am Donnerstag (2.2.) in den übriggebliebenen Bundesländern abgeschafft. Bereits im Januar kündigten fünf Bundesländer an, die Pflicht im Februar abzuschaffen. Wenig später kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein Ende der Maskenpflicht auch im Fernverkehr ab Februar an. Wir zeigen, wo sich die Corona-Regeln geändert haben.

Corona-Maskenpflicht: Diese Länder schaffen sie jetzt ab

Berlin, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg teilten Anfang Januar mit, dass sie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abschaffen wollen. Kurz darauf zog Baden-Württemberg nach. Schließlich folgten der Fernverkehr und die Länder Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Bremen.

Zu diesen Terminen hat sich die Regel geändert:

Sachsen: Maskenpflicht entfällt ab 16. Januar

Baden-Württemberg: Maskenpflicht entfällt ab 31. Januar

Nordrhein-Westfalen: Maskenpflicht entfällt ab 1. Februar

Hamburg: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Berlin: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Brandenburg: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Mecklenburg-Vorpommern: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Hessen: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Niedersachsen: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Rheinland-Pfalz: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Bremen: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Saarland: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Thüringen: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar

Corona-Regeln: In diesen Ländern gibt es seit Jahreswechsel keine Maskenpflicht mehr

In drei Bundesländern war die Maske bereits nicht mehr Pflicht im öffentlichen Nahverkehr: in Bayern, Sachsen-Anhalt und auch in Schleswig-Holstein seit dem Neujahrstag. Insbesondere für Pendler zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein führte das zu absurden Situationen. Denn in der Hansestadt galt die Maskenpflicht noch bis Februar.

Hier gilt die Maskenpflicht schon länger nicht mehr:

Bayern: Pflicht entfallen seit 1. Januar

Sachsen-Anhalt: Pflicht entfallen seit 1. Januar

Schleswig-Holstein: Pflicht entfallen seit 1. Januar

Maskenpflicht: Das gilt im Fernverkehr

Im Fernverkehr, etwa im ICE und IC der Deutschen Bahn, entfällt die Maskenpflicht ebenfalls seit Donnerstag (2.2.). Dazu hatte sich Lauterbach mit den Ländern abgestimmt. Das vorgezogene Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr ist bei Bundesjustizminister Marco Buschmann auf große Zustimmung gestoßen. Der FDP-Politiker sprach sich zudem für eine rasche Aufhebung aller weiteren Corona-Schutzmaßnahmen aus. (lro/dpa)

